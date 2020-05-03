КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Альфонсо ДэвисТалант «Баварии» обещает стать одним из лучших в мире
  • 18:58
    • УЕФА рассматривает вариант с временным переходом на систему «весна — осень»
  • 16:32
    • «Динамо» Брест разгромило на выезде «Белшину»
  • 14:52
    • Мутко: Система «осень-весна» нам ничего не дала
  • 14:09
    • Начались переговоры о бое Фьюри и Джошуа
  • 13:30
    • Мутко: Расширение РПЛ до 18 команд — абсолютная глупость
    Все новости спорта

    БАТЭ на своем поле обыграл «Неман»

    БАТЭ — «Неман»: счет матча 3:1, обзор голов

    Футбол Высшая лига Белоруссии Футбол Белоруссии БАТЭ Календарь Высшей лиги Белоруссии Прогнозы на Высшую лигу Белоруссии
    Борисовский БАТЭ одержал домашнюю победу над «Неманом» (3:1) в матче 7-го тура чемпионата Белоруссии.

    Голы в составе хозяев забили Боян Дубаич, Игорь Стасевич и Павел Нехайчик.

    За гостей отличился Гегам Кадымян.

    Благодаря этой победе БАТЭ поднялся на 3-е место в турнирной таблице чемпионата, набрав 13 очков. Коллектив из Гродно располагается на 14-й строчке, имея в активе 8 очков.

    Следующий матч БАТЭ проведет с клубом «Смолевичи» 10 мая, а «Неман» на день раньше сыграет с «Рухом».

    Чемпионат Белоруссии. 7-й тур
    БАТЭ — «Неман» — 3:1 (2:1)
    Голы: Дубаич, 12 (1:0). Стасевич, 17 — с пенальти (2:0). Кадимян, 31 (2:1). Нехайчик, 70 (3:1)БАТЭ: Щербицкий, Настич, А.Филипович, Я.Филипович, Волков, Бага (Березкин, 76), Стасевич (Мукам, 80), Нехайчик, Яблонский, Видлюмссон, Дубаич (Скавыш, 59)«Неман»: Дударь, Васильев, Стойкович, Забелин, Лешко (Слабашевич, 82), Легчилин, Якимов (Жуковский, 78), Марушич (Мурачев, 72), Коваль, Рассадкин, КадимянПредупреждения: Дубаич, 22. Забелин, 23. Коваль, 63. Лешко, 72
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Талант «Баварии» обещает стать одним из лучших в мире
  • 03:19
    •
  • Прогноз
  • «Шахтер» Солигорск — «Ислочь»
  • 1.78
  • Сегодня в 20:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли солигорский «Шахтер» обыграть одного из лидеров?
  • «Шахтер» Солигорск — «Ислочь». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
  • Сохранит ли «Халапа» прописку в Лига Примере?
  • «Халапа» — «Масая». Прогноз и ставки
  • 1.99
    •
  • Одержит ли «Алтын Асыр» третью победу в сезоне?
  • Экспресс дня 4 мая. Прогноз и ставки
  • 2.77
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Тимо Вернер Футбол Почему Вернер пользуется спросомКто подпишет форварда? Вчера в 04:300
  • 15:56
    • Расмуссен: Хочу вернуться в НХЛ
  • 15:09
    • «Ливерпуль» — фаворит в борьбе за Кулибали
  • 11:25
    • «Авангард» и «Спартак» произвели обмен
    Коштинья Футбол «Неистовое ликование Моуринью и вечер, который я не забуду». О подвиге «Порту» на «Олд Траффорд»О том, как «Порту» выгрыз путевку в четвертьфинал в Манчестере Вчера в 14:050
  • Экспресс дня

  • Одержит ли «Алтын Асыр» третью победу в сезоне?
  • 2.77
    •
  • 20:00
    • БАТЭ на своем поле обыграл «Неман»
  • 19:52
    • Защитник Земченок покинул СКА
  • 19:45
    • Гильерме: Не уверен, что чемпионат России продолжится
    Сезон ФНЛ завершен досрочно Футбол Сезон ФНЛ еще можно спасти. Лучший выход — мини-турнирРеакция спортивных СМИ на досрочное завершение сезона в ФНЛ Вчера в 01:260
  • 10:53
    • ФИФА призвала Швейцарию продолжить расследование в отношении Блаттера
  • 19:19
    • Лебедева: Выход «Ротора» в РПЛ ударит по другим видам спорта в Волгоградской области
  • 18:46
    • Яннулис: Об интересе «Локо» читал в прессе. Человека, называющего себя моим агентом, не знаю
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.82
  • Прогноз на матч mousesports — G2 Esports
  • Прочие
  • Сегодня в 19:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Шахтер Солигорск — Ислочь
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  4.33
  • Экспресс дня 3 мая
  • Сегодня в 20:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Халапа — Масая
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •  2.77
  • Экспресс дня 4 мая
  • Завтра в 16:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Алтын Асыр — Ашхабад
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Шагадам — Копетдаг
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Мерв — Небитчи
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Фергюсон — Гэйджи
  • Прочие
  • 09/05/2020 в 00:01
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие