БАТЭ — «Неман»: счет матча 3:1, обзор голов

Голы в составе хозяев забили Боян Дубаич, Игорь Стасевич и Павел Нехайчик.
За гостей отличился Гегам Кадымян.
Благодаря этой победе БАТЭ поднялся на 3-е место в турнирной таблице чемпионата, набрав 13 очков. Коллектив из Гродно располагается на 14-й строчке, имея в активе 8 очков.
Следующий матч БАТЭ проведет с клубом «Смолевичи» 10 мая, а «Неман» на день раньше сыграет с «Рухом».
Чемпионат Белоруссии. 7-й тур
БАТЭ — «Неман» — 3:1 (2:1)
Голы: Дубаич, 12 (1:0). Стасевич, 17 — с пенальти (2:0). Кадимян, 31 (2:1). Нехайчик, 70 (3:1)БАТЭ: Щербицкий, Настич, А.Филипович, Я.Филипович, Волков, Бага (Березкин, 76), Стасевич (Мукам, 80), Нехайчик, Яблонский, Видлюмссон, Дубаич (Скавыш, 59)«Неман»: Дударь, Васильев, Стойкович, Забелин, Лешко (Слабашевич, 82), Легчилин, Якимов (Жуковский, 78), Марушич (Мурачев, 72), Коваль, Рассадкин, КадимянПредупреждения: Дубаич, 22. Забелин, 23. Коваль, 63. Лешко, 72