БАТЭ — «Неман»: счет матча 3:1, обзор голов

Борисовскийодержал домашнюю победу над(3:1) в матче 7-го тура чемпионата Белоруссии.

Голы в составе хозяев забили Боян Дубаич, Игорь Стасевич и Павел Нехайчик.

За гостей отличился Гегам Кадымян.

Благодаря этой победе БАТЭ поднялся на 3-е место в турнирной таблице чемпионата, набрав 13 очков. Коллектив из Гродно располагается на 14-й строчке, имея в активе 8 очков.

Следующий матч БАТЭ проведет с клубом «Смолевичи» 10 мая, а «Неман» на день раньше сыграет с «Рухом».