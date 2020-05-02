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    Игрок ПСЖ получит золотую медаль за одну сыгранную минуту

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    Нападающий «Пари Сен-Жермен» Хесе Родригес получит медаль за победу в нынешнем розыгрыше французской Лиги 1, сообщает AS.

    Хесе Родригес
    Хесе Родригес

    27-летний испанец в сезоне-2019/2020 помог парижанам в одном матче чемпионата Франции. Форвард вышел на поле в концовке выездной встречи 4-го тура с «Мецем» (2:0) и отыграл всего одну минуту.

    Согласно правилам чемпионата Франции, игрок, который провел на поле хотя бы минуту, имеет право быть чемпионом и получить медаль.

    В сентябре Хесе, успев провести минуту за ПСЖ, перешел в «Спортинг» на правах аренды.

    Напомним, сезон в Лиге 1 завершили досрочно из-за пандемии коронавируса. 0

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