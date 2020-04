The Athletic назвал лучшего игрока сезона в АПЛ

Издание The Athletic назвало лучших игроков сезона-2019/2020 в английской Премьер-лиге и составило символическую сборную турнира.

Лучшим признан бельгийский полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне, он оставил позади игроков «Ливерпуля» Трента Александер-Арнольда, Вирджила ван Дейка, Садио Мане и Джордана Хендерсона, а также форварда «Лестера» Джейми Варди.

Символическая сборная АПЛ по версии издания выгладит так: Алиссон — Александр-Арнольд, ван Дейк, Эндрю Робертсон (все — «Ливерпуль»), Чаглар Сеюнджю («Лестер») — де Брейне («Манчестер Сити»), Джек Грилиш («Астон Вилла»), Хендерсон — Мане, Мохамед Салах (все — «Ливерпуль»), Варди («Лестер»).

В сезоне-2019/20 де Брейне провел 26 матчей и забил восемь голов в Премьер-лиге. Сезон был прерван из-за пандемии коронавируса.

𝗣𝗹𝗮𝘆𝗲𝗿 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝗬𝗲𝗮𝗿 | 𝗣𝗿𝗲𝗺𝗶𝗲𝗿 𝗟𝗲𝗮𝗴𝘂𝗲

And the winner is... @DeBruyneKev 🔵

Join @SamLee for live reaction on the app and Instagram Live now! #TAUKAwards