4 мая в Бельгии примут решение о судьбе чемпионата
globallookpress.com
Отмечается, что совет лиги уже посоветовал окончательно прекратить чемпионат, что должно быть одобрено общим собранием.
«Совет директоров собирается предложить совещание для голосования, чтобы завершить чемпионат, и это должно произойти 4 мая», — заявил представитель Бельгийской лиги Стейн Ван Бевер.
Бельгийское первенство может быть досрочно завершено, как соседний чемпионат Нидерландов. В бельгийской лиге хотят дождаться решения правительства по ограничительным мерам. 0