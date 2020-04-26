Иммобиле: В «Севилье» понял, что Эмери вообще соображает

Нападающий «Лацио»вспомнил о периоде выступлений впод руководством тренера

В сезоне-2015/16 итальянец провел всего восемь матчей в первой половине сезона Ла Лиги, забив два мяча. В январе 2016-го он перебрался в «Торино».

«В "Севилье" мне было некомфортно, шансов мне давали немного. В январе я собирался уходить, но Эмери попросил остаться.

Я сразу забил два гола, но после этого Эмери опять вывел меня из состава. Тогда я осознал, что он вообще ничего не соображает. Cкажем так, когда вы не чувствуете себя частью команды — все бесполезно.

Я хотел играть в "Лацио" любой ценой. Я сразу почувствовал себя великолепно, мне понравилась команда и тренер.

Я пришел за Клозе, но я не совершил ту же ошибку, что и в Дортмунде, где начинал Левандовский. Там я чувствовал ответственность, но в Риме я предпочел не думать об этом.

"Лацио" суждено остаться на вершине на долгие годы», — рассказал Иммобиле ElDesmarque. 0