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    Хохлов рассказал, почему сорвалась его стажировка в «Атлетико»

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    Бывший главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов рассказал о том, почему ему не удалось пройти стажировку в «Атлетико».

    Дмитрий Хохлов
    Дмитрий Хохлов

    «В начале февраля, когда до карантина было еще далеко, с Никифоровым и Плотниковым собирались поехать в "Атлетико". В последний момент клуб выставил условие — никаких контактов с Симеоне и его ассистентами. Мы поблагодарили и отказались. Без общения с главным тренером стажировка теряет смысл», — сказал Хохлов «Спорт-Экспрессу».

    Хохлов также отметил, что стажировка в «Реал Сосьедад» сорвалась из-за коронавируса:

    «Затем появилась договоренность с "Реал Сосьедад". Но тут коронавирус набрал обороты, стали закрываться границы, и мы никуда не поехали».

    Напомним, Хохлов покинул московское «Динамо» в октябре прошлого года. 0

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