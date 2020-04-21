Хохлов рассказал, почему сорвалась его стажировка в «Атлетико»

Бывший главный тренер московскогорассказал о том, почему ему не удалось пройти стажировку в

«В начале февраля, когда до карантина было еще далеко, с Никифоровым и Плотниковым собирались поехать в "Атлетико". В последний момент клуб выставил условие — никаких контактов с Симеоне и его ассистентами. Мы поблагодарили и отказались. Без общения с главным тренером стажировка теряет смысл», — сказал Хохлов «Спорт-Экспрессу».

Хохлов также отметил, что стажировка в «Реал Сосьедад» сорвалась из-за коронавируса:

«Затем появилась договоренность с "Реал Сосьедад". Но тут коронавирус набрал обороты, стали закрываться границы, и мы никуда не поехали».

Напомним, Хохлов покинул московское «Динамо» в октябре прошлого года. 0