Джикия: Из-за коронавируса уровень РПЛ станет еще меньше

Защитникотметил, что последствия пандемии коронавируса могут заметно снизить уровень российской Премьер-лиги.

«Я говорил, что наш уровень по сравнению с тем, что было 3-4 года назад, немного упал. И если в этой ситуации иностранные футболисты начнут покидать Россию, то, конечно, уровень еще упадет.

Все прекрасно знают, что, если не будет таких зарплат, на которые готовы приезжать иностранцы, то от этого уровень станет меньше», — цитирует Джикию «Спорт-Экспресс».

Напомним, ранее несколько российских клубов, в том числе и «Спартак», пошли на понижение зарплат из-за пандемии коронавируса. 0