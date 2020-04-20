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    Гуренко покинул пост главного тренера минского «Динамо»

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    Минское «Динамо» объявило об уходе Сергея Гуренко с поста главного тренера клуба, контракт со специалистом был расторгнут по соглашению сторон.

    Сергей Гуренко
    Сергей Гуренко

    После матча 4-го тура чемпионата Белоруссии Гуренко попросил рассмотреть вариант расторжения контракта по соглашению сторон, но согласился на просьбу руководства продолжить работу с командой еще на одну игру.

    «ФК "Динамо-Минск" искренне благодарит Сергея Витальевича и его тренерский штаб за проделанную работу в этот трудный период времени.

    Мы желаем успехов в дальнейшем продолжении тренерской карьеры», — говорится в сообщении пресс-службы минского клуба.

    После пяти туров чемпионата «Динамо», набрав шесть очков, занимает 11-ю строчку в турнирной таблице.

    Гуренко возглавлял «Динамо» с июня 2019 года. По итогам прошлого сезона команда заняла четвертое место в чемпионате страны.

    По данным Pressball.by, новым рулевым «бело-синих» станет Леонид Кучук. Последним местом работы 60-летнего специалиста был украинский «Рух» (Д2), который тот оставил в декабре 2019 года.

    Кучук известен по работе в «Локомотиве», «Кубани» и других клубах. 0

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