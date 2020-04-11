Из-за коронавируса отменен Международный кубок чемпионов

Пресс-службаобъявила, что турнир не состоится в этом году из-за эпидемии коронавируса.

Организаторы подчеркнули, что в нынешних условиях проводить турнир нереально, особенно с учетом того, что летом, возможно, придется доигрывать европейские чемпионаты, остановленные из-за пандемии.

Международный кубок чемпионов — летний товарищеский турнир, в котором ежегодно участвуют ведущие клубы мира. Прошлым летом матчи проходили с 16 июля по 10 августа в США, Сингапуре, Англии, Уэльсе, Швеции и Китае.

Кубок оспаривали «Бенфика», «Арсенал», «Бавария», «Манчестер Юнайтед», «Атлетико», «Тоттенхэм», «Фиорентина», «Ювентус», «Реал», «Интер», «Гвадалахара» и «Милан». 0