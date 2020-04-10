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    Sky Sports представила сборную сезона АПЛ

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    Sky Sports определил символическую сборную игроков АПЛ, составленную на основании 34 статистических показателей.

    Кевин Де Брейне
    Кевин Де Брейне

    Состав выбирался по системе Power Rankings. Например, каждый гол или выигранный матч добавляет футболисту баллов рейтинга, а потеря мяча или промах с пенальти — убавляет.

    В итоге символическая сборная приняла такой вид: Каспер Шмейхель («Лестер»), Трент-Александр Арнольд («Ливерпуль»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Джеймс Тарковски («Бёрнли»), Эндрю Робертсон («Ливерпуль»), Кевин Де Брейне («Манчестер Сити»), Джеймс Мэддисон («Лестер»), Джек Грилиш («Астон Вилла»), Садио Мане и Мохамед Салах (оба — «Ливерпуль»), Рауль Хименес («Вулверхэмптон»).

    Самый высокий рейтинг в команде — у Де Брейне (62,353), самый низкий — у Роберстона (45,595). 0

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