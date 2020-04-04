Зиньковский прокомментировал разговоры о переходе в «Спартак»

Полузащитник «Крыльев Советов»заявил, что никуда не уйдет, не доиграв сезон.

Ранее появилась информация, что на хавбека претендует московский «Спартак».

«Что бы не писали и не говорили, я остаюсь игроком "Крыльев", и все мысли связаны с нынешним клубом и задачей, которая перед нами стоит. Куда отправлюсь в будущем — непонятно, но в любом случае, я никуда не перейду, не доиграв этот сезон.

Болельщики могут подумать, мол, вот, он что-то уже подписал! А футбольные люди понимают, что это не более, чем новости: прочитали и пошли дальше.

Слежу ли за делами Александра Соболева и Наиля Умярова? Да, Сашу поздравлял с голевыми. У Наиля травма была, но до этого очень хорошо играл. Со всеми ребятами я постоянно на связи», — приводит слова Зиньковского «Спорт-Экспресс». 0