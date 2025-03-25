Польша — Мальта: счет матча 2:0, обзор голов

Роберт Левандовский — нападающий сборной Польши Фото: globallookpress.com
В составе польской сборной дубль оформил нападающий Кароль Свидерский, отличившись на 27-й и 51-й минутах встречи.
Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа G
Польша — Мальта 2:0
Голы: 1:0 Кароль Свидерски (27'), 2:0 Кароль Свидерски (51') Предупреждения: Зак Мускат (18'), Пшемыслав Франковски (45 + 4'), Бартош Слиш (65'), Basil Tuma (69'), Ylyas Chouaref (74') Удаление: Ylyas Chouaref (90 + 1')
После этого матча Польша занимает 1-е место в своей группе с 6-ю очками в активе. Мальта — на последней 5-й позиции без набранных баллов.