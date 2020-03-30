КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиКоронавирус может помешать «Барселоне» удержать Месси
  • 07:02
    • Малкин назван победителем в номинации «Камбэк сезона»
  • 23:45
    • The Times: Cезон будет завершен в августе, следующий — будет укорочен
  • 22:26
    • Наставник ХК «Локомотив» сдал положительный тест на коронавирус
  • 13:33
    • «Химки» получат титул чемпиона России
  • 12:18
    • Форвардом СКА интересуются клубы НХЛ
    Все новости спорта

    Легенда «Арсенала» может возглавить «Манчестер Сити»

    Футбол Трансферы Футбол Англии Арсенал Манчестер Сити Футбол Франции Ницца
    «Манчестер Сити» ищет нового главного тренера на случай ухода Хосепа Гвардиолы с занимаемого поста.

    Патрик Виейра
    Патрик Виейра

    Как сообщает The Athletic, приоритетным вариантом для боссов клуба является бывший полузащитник сборной Франции и многолетний лидер лондонского «Арсенала» Патрик Виейра.

    Напомним, в составе «канониров» француз провел девять лет своей карьеры, но заканчивал играть он как раз таки в «Манчестер Сити», где к слову и начинал тренерскую карьеру. Сейчас он не без успеха тренирует французскую «Ниццу».

    Контракт Гвардиолы с «Манчестер Сити» истекает в 2021 году. В услугах испанца заинтересованы «Ювентус» и ПСЖ. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Коронавирус может помешать «Барселоне» удержать Месси
  • 01:45
    •
  • Прогноз
  • «Мидлсбро» — «ВВВ Венло»
  • 1.87
  • Сегодня в 22:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Мидлсбро» и «ВВВ Венло» покажут результативную игру
  • «Мидлсбро» — «ВВВ Венло». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
  • Выйдет ли «Юность» вперед в серии?
  • Экспресс дня 31 марта. Прогноз и ставки
  • 2.88
    •
  • Искусство борьбы против животного инстинкта. Удастся ли Хабибу устоять перед Фергюсоном?
  • Нурмагомедов — Фергюсон. Прогноз и ставки
  • 1.55
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Уле Гуннара Сульшер Футбол Сульшер в «Манчестер Юнайтед». Итоги полноценного года работыНорвежец пока не достиг небывалых высот, но его план начинает работать Вчера в 13:530
  • 11:01
    • АПЛ может быть доиграна летом в изолированных лагерях
  • 09:46
    • Капитан «Астон Виллы» нарушил карантин и попал в ДТП
  • 08:41
    • «Манчестер Сити» обвинил «Арсенал» в заговоре
    Коронавирус может помешать Неймару вернуться в «Барселону» Футбол Коронавирус должен изменить трансферный рынокКак пандемия повлияет на футбольные сделки? Вчера в 04:200
  • Экспресс дня

  • Выйдет ли «Юность» вперед в серии?
  • 2.88
    •
  • 11:51
    • «Реал» включился в борьбу за Упамекано
  • 11:35
    • «Челси» хочет приобрести у «Реала» защитника
  • 11:19
    • Легенда «Арсенала» может возглавить «Манчестер Сити»
    Коронавирус оставил мир без футбола Футбол Вирус раздора. Согласие в английском футболе трещит по швамС какими проблемами столкнулся английский футбол во время пандемии коронавируса? Вчера в 02:430
  • 07:37
    • Полотенце с последней игры Брайанта продали на аукционе
  • 07:19
    • УЕФА планирует завершить нынешний еврокубковый сезон в августе
  • 09:59
    • «Милан» проявляет интерес к 22-летнему хавбеку
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.25
  • Экспресс дня 30 марта
  • Сегодня в 12:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Локомотив — Стандард
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Мансфилд — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Мидлсбро — ВВВ Венло
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.88
  • Экспресс дня 31 марта
  • Завтра в 19:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Когда вернется футбол
  • Футбол
  • Завтра в 23:59
    •  1.50
  • Прогноз на матч Когда изобретут вакцину против коронавируса
  • Футбол
  • Завтра в 23:59
    •  1.55
  • Прогноз на матч Нурмагомедов — Фергюсон
  • Прочие
  • 19/04/2020 в 05:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие