Легенда «Арсенала» может возглавить «Манчестер Сити»

ищет нового главного тренера на случай уходас занимаемого поста.

Как сообщает The Athletic, приоритетным вариантом для боссов клуба является бывший полузащитник сборной Франции и многолетний лидер лондонского «Арсенала» Патрик Виейра.

Напомним, в составе «канониров» француз провел девять лет своей карьеры, но заканчивал играть он как раз таки в «Манчестер Сити», где к слову и начинал тренерскую карьеру. Сейчас он не без успеха тренирует французскую «Ниццу».

Контракт Гвардиолы с «Манчестер Сити» истекает в 2021 году. В услугах испанца заинтересованы «Ювентус» и ПСЖ. 0