Гюндоган считает, что «Ливерпуль» заслужил чемпионский титул

Хавбек «Манчестер Сити»высказал мнение о том, чтомогут назвать чемпионом Англии, не доигрывая турнир.

Чемпионат Англии может быть досрочно завершен из-за пандемии коронавируса.

«Для меня это было бы нормально. Нужно сохранять спортивный дух», — цитирует Гюндогана Goal.com.

Игрок сборной Германии также заметил, что досрочное завершение сезона в чемпионате Англии вызовет много споров.

«На этот счет есть разные мнения. Для клубов, которые провели очень хороший сезон, было бы неплохо, если бы его отменили сейчас.

С другой стороны, клубы, которые не очень хорошо себя проявили и, возможно, находятся в зоне вылета, очевидно, это не устроит», — сказал он.

В турнирной таблице АПЛ «Ливерпуль» занимает первое место, набрав 82 очка. Идущий следом «Манчестер Сити» уступает лидеру 25 очков. 0