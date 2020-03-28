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    Защитник «Рух Брест»: Надеюсь, что чемпионат Белоруссии остановят, я напуган

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    Защитник брестского «Руха» Жоао Вильям надеется, что чемпионат Белоруссии будет приостановлен.

    «Рух» Брест
    «Рух» Брест

    Напомним, что Белоруссия — единственная европейская страна, в которой не останавливали чемпионат из-за пандемии коронавируса.

    «Надеюсь, что чемпионат Белоруссии остановят. Я немного напуган. Во время матча я не беспокоюсь об этом.

    Но, как только прозвучит финальный свисток, возникает сомнение: "Я сегодня заразился?".

    Я защитник, не могу не коснуться своего противника. Это происходит всю игру.

    Моя мама, папа и жена все время звонят мне и просят меня вообще не выходить из отеля.

    Проблема в том, что здесь все очень спокойно, люди ведут себя как обычно, никто не носит масок.

    Мой агент сказал, что, возможно, они остановят чемпионат после уик-энда… Моя семья обеспокоена, и я волнуюсь.

    Остановка — это лучшее для меня и здоровья каждого», — цитирует Вильяма «Белорусский партизан».

    Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

    По состоянию на 27 марта в Беларуси подтверждено 94 случая заражения коронавирусом. 0

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