Защитник «Рух Брест»: Надеюсь, что чемпионат Белоруссии остановят, я напуган

Защитник брестского «Руха»надеется, что чемпионат Белоруссии будет приостановлен.

Напомним, что Белоруссия — единственная европейская страна, в которой не останавливали чемпионат из-за пандемии коронавируса.

«Надеюсь, что чемпионат Белоруссии остановят. Я немного напуган. Во время матча я не беспокоюсь об этом.

Но, как только прозвучит финальный свисток, возникает сомнение: "Я сегодня заразился?".

Я защитник, не могу не коснуться своего противника. Это происходит всю игру.

Моя мама, папа и жена все время звонят мне и просят меня вообще не выходить из отеля.

Проблема в том, что здесь все очень спокойно, люди ведут себя как обычно, никто не носит масок.

Мой агент сказал, что, возможно, они остановят чемпионат после уик-энда… Моя семья обеспокоена, и я волнуюсь.

Остановка — это лучшее для меня и здоровья каждого», — цитирует Вильяма «Белорусский партизан».

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

По состоянию на 27 марта в Беларуси подтверждено 94 случая заражения коронавирусом. 0