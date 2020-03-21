«Интер» намерен приобрести форварда «Арсенала»

По данным La Gazzetta dello Sport,поборется за нападающего. На игрока также претендует

Форвард никак не соглашается на продление контракта с «канонирами». Нынешний договор футболиста действителен до конца июня 2021 года. Таким образом, в случае неудачи, «красно-белые» могут продать габонца.

«Интер» всерьез настроен на покупку нападающего. Клуб вероятнее всего потеряет летом Лаутаро Мартинеса, которого хочет видеть у себя «Барселона».

На данный момент Обамеянг оценивается в 70 млн евро. В нынешнем сезоне он забил 17 голов за 26 поединков в АПЛ. 0