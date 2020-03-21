КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Коронавирус в футболеКоронавирус vs футбол. Возобновится ли сезон в АПЛ?
  • 17:26
    • Чемпионат мира по хоккею-2020 отменен из-за коронавируса
  • 08:25
    • ФИФА опубликовала фильм о ЧМ-2018 в России. Посмотрите его прямо сейчас
  • 19:17
    • СМИ: Неймар сообщил «Барселоне» о желании вернуться
  • 18:21
    • Названы худшие приобретения «Юнайтед» после ухода Фергюсона
  • 17:44
    • «Реал» планирует выставить Милитао на трансфер
    Все новости спорта

    «Интер» намерен приобрести форварда «Арсенала»

    Футбол Трансферы АПЛ Футбол Англии Манчестер Юнайтед Арсенал Серия A Футбол Италии Интер Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    По данным La Gazzetta dello Sport, «Интер» поборется за нападающего «Арсенала» Пьера-Эмерика Обамеянга. На игрока также претендует «Ман Юнайтед».

    Пьер-Эмерик Обамеянг
    Пьер-Эмерик Обамеянг

    Форвард никак не соглашается на продление контракта с «канонирами». Нынешний договор футболиста действителен до конца июня 2021 года. Таким образом, в случае неудачи, «красно-белые» могут продать габонца.

    «Интер» всерьез настроен на покупку нападающего. Клуб вероятнее всего потеряет летом Лаутаро Мартинеса, которого хочет видеть у себя «Барселона».

    На данный момент Обамеянг оценивается в 70 млн евро. В нынешнем сезоне он забил 17 голов за 26 поединков в АПЛ. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Трансферный дайджест. 10-16 марта
  • 16/03/2020 в 21:17
    •
  • Прогноз
  • «Дирианген» — «Окоталь»
  • 1.63
  • Завтра в 04:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Ислочь» оправдать статус фаворита против «Немана»?
  • «Ислочь» — «Неман». Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
  • «Дирианген» — «Окоталь»: лидер победит?
  • «Дирианген» — «Окоталь». Прогноз и ставки
  • 1.63
    •
  • Гости смогут разжиться очками?
  • Экспресс дня 22 марта. Прогноз и ставки
  • 2.09
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть17 000 рублей по промо LIVESPORT ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Мохамед Салах Футбол Коронавирус поставил футбол на паузу. Десять главных нерешенных вопросовЕвропейский футбол ушел на вынужденные каникулы, оставив много загадок Вчера в 21:470
  • 19:46
    • Левандовски с женой пожертвовали 1 млн евро на борьбу с коронавирусом
  • 17:56
    • Федерация легкой атлетики США призвала перенести Олимпиаду-2020
  • 17:06
    • В Бразилии потребовали перенести Олимпиаду-2020
    Килиан Мбаппе Игры Жажда скорости. Самые быстрые футболисты в FIFA 20Десятка игроков, которые порадуют геймеров высоким темпом игры в популярном футбольном симуляторе Вчера в 14:460
  • Экспресс дня

  • Гости смогут разжиться очками?
  • 2.09
    •
  • 20:08
    • Сливко призвала не впадать в панику из-за коронавируса
  • 19:48
    • Фетисов назвал ожидаемой новость об отмене ЧМ-2020
  • 19:37
    • «Интер» намерен приобрести форварда «Арсенала»
    Итальянская армия на Соборной площади в Милане Футбол Почему антибиотики не вылечат коронавирус?Опрос общественного мнения показал, что каждый пятый россиянин уверен во всесилии антибиотиков, в том числе и в их способности победить коронавирус. И это большое заблуждение 06:350
  • 16:51
    • Полузащитник «Шальке» нарушил условия карантина
  • 16:36
    • Бекхэм хочет переманить Давида Сильву в MLS
  • 15:44
    • Чалов: Удивился, что реально было предложение от «Кристал Пэлас»
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.63
  • Прогноз на матч Дирианген — Окоталь
  • Футбол
  • Завтра в 04:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Слуцк — Славия Мозырь
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  2.09
  • Экспресс дня 22 марта
  • Завтра в 16:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Белшина — Минск
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие