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    «Тамбов» и «Крылья Советов» назвали составы

    «Тамбов» — «Крылья Советов»: составы, прогноз, коэффициенты

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    Определились составы «Тамбова» и «Крыльев Советов» на матч 22-го тура чемпионата России.

    «Крылья Советов»
    «Крылья Советов»

    «Тамбов»: Шелия, Ойеволе, Шляков, Тетрашвили, Грицаенко, Филин, Килин, Чуперка, Обухов, Костюков, Мелкадзе.

    Запасные: Чагров, Таказов, Юрганов, Карасев, Хосонов, Кардозу, Мамтов, Федчук.

    «Крылья Советов»: Фролов, Анюков, Чернов, Карпов, Зеффан, Тимофеев, Кабутов, Попович, Антон, Глушенков, Радонич.

    Запасные: Рыжиков, Овсянников, Комбаров, Полуяхтов, Бурлак, Чичерин, Гацкан, Терехов, Иванов, Мияйлович, Аль-Фураиджи, Голенков.

    Встреча из-за неготовности стадиона в Тамбове проходит в Нижнем Новгороде.

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Тамбову». Коэффициент на его победу — 2.86, на успех «Крыльям Советов» — 3.02, на ничью — 3.14.

    Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

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