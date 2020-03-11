«Ливерпуль» — «Атлетико»: составы, прогноз, коэффициенты

Определились стартовые составы «Ливерпуля» и мадридского «Атлетико» на ответную встречу первого раунда плей-офф Лиги чемпионов.

«Ливерпуль»: Адриан, Александер-Арнольд, Гомес, Ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Вейналдум, Окслейд-Чемберлен, Салах, Роберто Фирмино, Мане.

«Атлетико»: Облак, Триппьер, Савич, Фелипе, Ренан Лоди, Коке, Сауль Ньигес, Коке, Анхель Корреа, Диего Коста, Жоау Фелиш.

Напомним, что 18 февраля «Атлетико» выиграл первый матч в Мадриде со счетом 1:0.

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Ливерпулю». Коэффициент на его победу — 1.58, на успех «Атлетико» — 6.95, на ничью — 4.40.

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