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    Игра на «Энфилде» будет интереснее, чем в Мадриде

    «Ливерпуль» — «Атлетико». Прогноз (к. 2.08) и ставки на тоталы в матче плей-офф Лиги чемпионов 11 марта 2020 года

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    Прогноз на «Ливерпуль» — «Атлетико»
    Садио Мане
    В 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов «Ливерпуль» будет принимать «Атлетико». Игра пройдет на стадионе «Энфилд» 11 марта. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Ливерпуль» — «Атлетико».
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    Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала 11 Марта 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.57
  • X
  • 3.90
  • 2
  • 6.70
  • Ставка!
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    «Ливерпуль»

    Групповой этап Лиги чемпионов ливерпульская команда закончила на первом месте в турнирной таблице квартета E.

    В ходе шести поединков англичане заработали 13 баллов, опередив ближайшего соперника на 1 пункт. В этих матчах красные успели забить 13 голов, однако, пропустили они также достаточно — 8 мячей.

    Еврокубковую кампанию «Ливерпуль» начал неудачно. В Италии подопечные Юргена Клоппа влетели «Наполи» всухую — 0:2. А первые три очка «мерсисайдцы» заработали на «Энфилде», одержав верх над «РБ Зальцбургом» (4:3).

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    • Затем английская команда сумела дважды победить «Генк» (4:1; 2:1). 27 ноября красные вновь потеряли баллы в противостоянии с «Наполи» (1:1), однако, в 6 туре ЛЧ этот коллектив разобрался с «РБ Зальцбургом» (2:0).

    Результаты «Ливерпуля» в последних матчах во всех турнирах никак нельзя назвать положительными. Команда Клоппа начала часто проигрывать. Одно из поражений красные потерпели как раз в первой плей-офф встрече в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

    18 февраля на стадионе «Ванда Метрполитано» гости с минимальным преимуществом уступили «Атлетико» благодаря голу Сауля на 4 минуте (0:1)

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    А после победы в Премьер-лиге над «Вест Хэмом» (3:2) подопечные Юргена Клоппа потерпели первое поражение в сезоне от «Уотфорда» (0:3).

    Неудачей для красных обернулся и поединок в 1/8 финала Кубка Англии, в котором «мерсисайдцы» оказались слабее «Челси» (0:2). В последней игре в АПЛ «Ливерпуль» на «Энфилде» одержал волевую победу над «Борнмутом» (2:1).

    «Атлетико»

    На групповом этапе Лиги чемпионов мадридская команда сражалась за выход в плей-офф с «Ювентусом», «Байером» и «Локомотивом».

    За 6 туров этому коллективу удалось заработать десять баллов и попасть в следующий раунд со второго места. В ходе шести матчей «Атлетико» забил восемь мячей и пропустил пять голов.

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    • В стартовом поединке на евроарене «матрасники» на «Ванда Метрополитано» не смогли выявить сильнейшего в противостоянии с «Ювентусом» (2:2). В следующем матче подопечные Диего Симеоне в Москве переиграли «Локомотив» (2:0).

    Победой «индейцев» закончилась и игра с «Байером» (1:0), но в четвертом туре мадридцы остались без очков во встрече с «фармацевтами» (1:2). Затем «Атлетико» уступил «Ювентусу» (0:1) и разобрался с «Локо» (1:0).

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Сейчас же команда Диего Симеоне идет без поражений. Последний раз «матрасники» проигрывали кому-либо 1 февраля. В тот день в рамках 22 тура Примеры они на «Сантьяго Бернабеу» оказались слабее «Реала» (0:1).

    В двух других поединках чемпионата «индейцы» одержали верх над «Гранадой» (1:0), а также разошлись миром с «Валенсией» (2:2).

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    • Минимальное преимущество «Атлетико» заработал и в Лиге чемпионов, одолев «Ливерпуль» на «Ванда Метрополитано» (1:0). 23 февраля команда Симеоне дома завоевала три очка в матче с «Вильярреалом» (3:1).

    А весной мадридцы еще не радовали своих фанатов победами. Два последних тура закончились ничейными исходами во встречах с «Эспаньолом» (1:1) и «Севильей» (2:2).

    Прогноз и ставки

    Победа «Ливерпуля» в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов оценивается в 1.60, на ничью букмекеры предлагают котировку 3,92, а на победу «Атлетико» — 6,80.

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    В Ливерпуле хозяева вынуждены будут отыгрываться, а «матрасники» закроются у собственной штрафной. Но на «Энфилде» коллектив Диего Симеоне не сумеет удержать свои ворота сухими, поэтому в определенный момент игры им тоже придется идти вперед.

    Наши прогноз и ставка на матч — тотал больше 2,5 с коэффициентом 2,08. 0

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