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    Прервет ли «Атлетико» поход «Ливерпуля» за очередным титулом?

    «Ливерпуль» — «Атлетико». Прогноз (к. 1.77) и ставки на матч 1/8 финала Лиги чемпионов 11 марта 2020 года

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    Прогноз на «Ливерпуль» — «Атлетико»
    Диего Коста
    В среду, 11 марта, «Ливерпуль» на своем поле примет «Атлетико» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча, которая пройдет на «Энфилде» начнется в 23:00 по московскому времени. Прогноз на «Ливерпуль» — «Атлетико».
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    Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала 11 Марта 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.57
  • X
  • 3.90
  • 2
  • 6.70
  • Ставка!
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    «Ливерпуль»

    «Ливерпуль» на «Ванда Метрополитано» сыграл не лучшим образом, потерпев минимальное поражение (0:1), которое поставило под угрозу защиту титула.

    «Красные» хоть и владели мячом в течение 73 процентов игрового времени, но так и не смогли нанести ни одного удара в створ чужих ворот.

    Определенные проблемы у подопечных Юргена Клоппа появились и в чемпионате Англии, где они, впрочем, практически обеспечили себе чемпионство. В своем последнем матче «Ливерпуль» обыграл «Борнмут» (2:1), а вот перед этим неожиданно уступил «Уотфорду» (0:3), прервав беспроигрышную серию в национальном первенстве.

    Также в начале марта «красные» успели вылететь из Кубка Англии, проиграв «Челси» (0:2).

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    В лазарете «Ливерпуля» находятся Алиссон, Джордан Хендерсон и Шердан Шакири.

    «Атлетико»

    Мадридский «Атлетико» в первом матче с «Ливерпулем» добыл именно тот результат (1:0), на который рассчитывал, ведь сумел забить и не пропустить.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Автором победного гола стал Сауль, отличившийся уже на 4-й минуте. После этого «матрасники» сели в оборону и надежно оборонялись.

    В турнирной таблице Примеры подопечные Диего Симеоне расположились на пятой строчке с 45 очками, что на 13 меньше, чем у лидирующей «Барселоны».

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    • В марте мадридцы успели дважды сыграть вничью — с «Эспаньолом» (1:1) и «Севильей» (2:2).

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    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Ливерпуля» — 1.59, победа «Атлетико» — 6.90, ничья — 3.95.

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    «Красные» будут вынуждены активно идти вперед с первых минут, вот только, как показала первая встреча, пройти насыщенную оборону «матрасников» будет очень сложно.

    «Атлетико» умеет играть от обороны и большой беговой объем работы его не пугает. Более того, мадридцы знают, как действовать на контратаках, а это, с учетом нестабильной мерсисайдской обороны, может стать грозным оружием.

    Накануне матча «Ливерпуль» лишился Алиссона, поэтому, как нам кажется испанцам будет гораздо проще отличиться на «Энфилде». Наш прогноз — «гости забьют» за 1.77.

    Также можно присмотреться к ставке «проход мадридцев» за 1.86. «Ливерпуль» потратил слишком много сил на свое лидерство в АПЛ, и концовка этого сезона вряд ли будет для него легкой. 0

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