«Ливерпуль» — «Атлетико». Прогноз (к. 1.77) и ставки на матч 1/8 финала Лиги чемпионов 11 марта 2020 года

В среду, 11 марта, «Ливерпуль» на своем поле примет «Атлетико» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча, которая пройдет на «Энфилде» начнется в 23:00 по московскому времени. Прогноз на «Ливерпуль» — «Атлетико».

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» на «Ванда Метрополитано» сыграл не лучшим образом, потерпев минимальное поражение (0:1), которое поставило под угрозу защиту титула.

«Красные» хоть и владели мячом в течение 73 процентов игрового времени, но так и не смогли нанести ни одного удара в створ чужих ворот.

Определенные проблемы у подопечных Юргена Клоппа появились и в чемпионате Англии, где они, впрочем, практически обеспечили себе чемпионство. В своем последнем матче «Ливерпуль» обыграл «Борнмут» (2:1), а вот перед этим неожиданно уступил «Уотфорду» (0:3), прервав беспроигрышную серию в национальном первенстве.

Также в начале марта «красные» успели вылететь из Кубка Англии, проиграв «Челси» (0:2).

Все прогнозы на Лигу чемпионов

В лазарете «Ливерпуля» находятся Алиссон, Джордан Хендерсон и Шердан Шакири.

«Атлетико»

Мадридский «Атлетико» в первом матче с «Ливерпулем» добыл именно тот результат (1:0), на который рассчитывал, ведь сумел забить и не пропустить.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Автором победного гола стал Сауль, отличившийся уже на 4-й минуте. После этого «матрасники» сели в оборону и надежно оборонялись.

В турнирной таблице Примеры подопечные Диего Симеоне расположились на пятой строчке с 45 очками, что на 13 меньше, чем у лидирующей «Барселоны».

В марте мадридцы успели дважды сыграть вничью — с «Эспаньолом» (1:1) и «Севильей» (2:2).

После травм у «Атлетико» восстанавливаются Тома Лемар и Дарио Поведа.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Ливерпуля» — 1.59, победа «Атлетико» — 6.90, ничья — 3.95.

«Красные» будут вынуждены активно идти вперед с первых минут, вот только, как показала первая встреча, пройти насыщенную оборону «матрасников» будет очень сложно.

«Атлетико» умеет играть от обороны и большой беговой объем работы его не пугает. Более того, мадридцы знают, как действовать на контратаках, а это, с учетом нестабильной мерсисайдской обороны, может стать грозным оружием.

Накануне матча «Ливерпуль» лишился Алиссона, поэтому, как нам кажется испанцам будет гораздо проще отличиться на «Энфилде». Наш прогноз — «гости забьют» за 1.77.

Также можно присмотреться к ставке «проход мадридцев» за 1.86. «Ливерпуль» потратил слишком много сил на свое лидерство в АПЛ, и концовка этого сезона вряд ли будет для него легкой. 0