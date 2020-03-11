ПСЖ до перерыва обыгрывает «Боруссию», «Ливерпуль» побеждает «Атлетико»

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионовна своем поле обыгрывает после первого тайма дортмундскуюсо счетом 2:0.

Счет был открыт на 28-й минуте — Ди Мария навесил с углового с правого фланга во вратарскую немцев, где Неймар ударом головой в падении отправил мяч точно в цель.

А в добавленное к первому тайму время Ди Мария отпасовал низом на правый край штрафной «Боруссии», откуда Паредес прострелил в центр и Бернат ударом в касание отправил мяч в дальний угол ворот.

Первый матч завершился победой «Боруссии» в Дортмунде со счетом 2:1. По сумме двух матчей в четвертьфинал пока выходит ПСЖ.

Еще в одном ответном матче 1/8 финала «Ливерпуль» на своем поле после первого тайма побеждает мадридский «Атлетико» со счетом 1:0.

Мерсисайдцы открыли счет на 43-й минуте — отличился Жоржиньо Вейналдум. Окслейд-Чемберлен получил передачу у правого края штрафной и от лицевой вырезал подачу в центр, где испанцы не доглядели за Вейналдумом, пробившего головой и отправившего мяч в сетку ворот с отскоком от газона

Первый матч закончился победой «Атлетико» в Мадриде со счетом 1:0. Счет в противостоянии стал равным 1:1. 0