Тедеско: «Спартаку» трудно принять поражение от «Краснодара»

Главный тренерпрокомментировал поражение от(0:1) в матче 21-го тура РПЛ.

«Мы проиграли, но могли добиться большего в этой игре. Мы хотели победить, как и хотим этого в каждом матче. Мы не заслужили проиграть. Не хватило эмоций из-за игры с ЦСКА? Я не согласен с вами, каждый игрок выходил настроенным на игру и был мотивирован.

Мы играли хорошо, поэтому трудно принять это поражение. Каждое поражение трудно для принятия. Если смотрели игру, вы понимаете, почему нам больно признать результат. Табло не всегда отражает нашу игру», — цитирует Тедеско Sport24.

«Краснодар» с 41 очком вернулся на вторую строчку таблицы РПЛ, а «Спартак» с 25 очками остался на 10-м месте. 0