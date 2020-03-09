Овчинников похвалил футболистов за стремление спасти матч

Тренер ЦСКАпрокомментировал поражение от «Ростова» (2:3) в 21-м туре российской Премьер-лиги.

«Хочется поблагодарить болельщиков, которые заполнили стадион. Атмосфера была очень футбольная, и игра ей соответствовала. Для нас результат неутешительный, но могу похвалить ребят. Даже вдевятером могли спасти матч, но не забили 11-метровый. По игре что-то сказать трудно, вдевятером мы скорее оборонялись, чем созидали.

Почему именно Чалов бил пенальти? У нас штатный пенальтист Влашич. Но его поменяли, и игроки сами решали, кому бить. Это логично, потому что Федя вышел свежий. Пенальти — лотерея. Он хорошо исполнил, но не забил.

Что касается судейства, хотелось бы, чтобы наши арбитры одинаково трактовали одни и те же эпизоды. Это не оценка уровня арбитров. Вопрос трактовки правил», — приводит слова Овчинникова официальный сайт ЦСКА. 0