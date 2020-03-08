ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мартин Брейтуэйт Луч надежды для «Барсы». Брейтуэйт способен возродить каталонцев
  • 14:44
    • Экхофф выиграла масс-старт на этапе КМ в Чехии, Куклина — 10-я
  • 13:59
    • Whoscored назвал Головина лучшим в «Монако» в игре против «Ниццы»
  • 12:09
    • Логинов не выступит в масс-старте на этапе КМ в Чехии
  • 09:59
    • Прокуратура Швейцарии проверяет президента ФИФА Инфантино
  • 09:47
    • Адесанья победил Ромеро в главном бою UFC 248
    Все новости спорта

    Стали известны арбитры на матчи ЛЧ 10 марта

    Футбол Лига чемпионов Валенсия Аталанта РБ Лейпциг Тоттенхэм Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    Объявлены судейские бригады на ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов между «Валенсией» и «Аталантой», а также «РБ Лейпциг» и «Тоттенхэмом».

    Карлос дель Серро
    Карлос дель Серро

    Встречу немецкой команды со «шпорами» обслужит испанская бригада арбитров во главе с Карлосом дель Серро. В бригаду войдут ассистенты Хуан Юсте и Роберто Алонсо. За VAR на матче будут отвечать Хуан Мартинес.

    На матче испанской команды с клубом из Бергамо будет работать смешанная бригада арбитров из Румынии и Польши во главе с румыном Овидиу Хацеганом. Ассистентами Хацегана выступят Октавиан Шовре и Себастьян Георге, четвертый судья — Константин Колтеску. За работу VAR будут отвечать Павел Гиль и Томаш Квятковски (оба из Польши).

    Напомним, в первом матче «Аталанта» на своем поле со счетом 4:1 обыграла «Валенсию», а «Тоттенхэм» дома уступил «РБ Лейпциг» со счетом 0:1.

    Оба матча состоятся во вторник, 10 марта. Начало — в 23:00 мск. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Футбольная лихорадка. Как коронавирус повлиял на Серию А
  • 28/02/2020 в 00:06
    •
  • Прогноз
  • «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»
  • 1.67
  • Сегодня в 19:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Чем закончится манчестерское дерби?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 1.67
    •
  • Будет ли дерби результативным?
  • «Ювентус» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • Останется ли «Реал» на вершине таблицы?
  • «Бетис» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть17 000 рублей по промо LIVESPORT ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Павел Бучневич Хоккей НХЛ. Два ассиста Бучневича, голы Кучерова и СергачеваРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 8 марта 10:480
  • 13:43
    • Стали известны арбитры на матчи ЛЧ 10 марта
  • 08:29
    • Cуд продлил арест Роналдиньо в Парагвае
  • 08:13
    • «Наполи» хочет купить форварда «Реала»
    «Барселона» Футбол Примера. «Атлетико» не справился с «Севильей», «Барса» одолела «Реал Сосьедад»Обзор матчей 27 тура испанской Примеры 00:550
  • Экспресс дня

  • Сможет ли Ростов огорчить ЦСКА дома?
  • 3.67
    •
  • 14:29
    • «Тоттенхэм» нацелился на игрока «Рейнджерс»
  • 14:14
    • «Калев» обыграл «Астану» в Единой лиге ВТБ
  • 13:26
    • Абрахам отклонил очередное предложение «Челси» о продлении контракта
    Бруну Фернандещ Футбол Идеальное усиление для Сульшера. Бруну Фернандеш уже изменил «МЮ»Португальский футболист сразу же начал оказывать влияние на игру команды Вчера в 14:550
  • 22:24
    • «Барселона» вырвала победу у «Реал Сосьедада»
  • 13:10
    • «Ман Сити» хочет продлить контракт с де Брейне
  • 12:54
    • «Рубин» и «Крылья Советов» назвали стартовые составы команд
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.00
  • Прогноз на матч Рубин — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.53
  • Прогноз на матч Вальядолид — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Сочи — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Челси — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Сент-Этьен — Бордо
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Милан — Дженоа
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Бавария — Аугсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Колос — Шахтер Д
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Леванте — Гранада
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Локомотив — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  4.50
  • Прогноз на матч Ренн — Монпелье
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие