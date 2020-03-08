Стали известны арбитры на матчи ЛЧ 10 марта

Объявлены судейские бригады на ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов между «Валенсией» и «Аталантой», а также «РБ Лейпциг» и «Тоттенхэмом».

Встречу немецкой команды со «шпорами» обслужит испанская бригада арбитров во главе с Карлосом дель Серро. В бригаду войдут ассистенты Хуан Юсте и Роберто Алонсо. За VAR на матче будут отвечать Хуан Мартинес.

На матче испанской команды с клубом из Бергамо будет работать смешанная бригада арбитров из Румынии и Польши во главе с румыном Овидиу Хацеганом. Ассистентами Хацегана выступят Октавиан Шовре и Себастьян Георге, четвертый судья — Константин Колтеску. За работу VAR будут отвечать Павел Гиль и Томаш Квятковски (оба из Польши).

Напомним, в первом матче «Аталанта» на своем поле со счетом 4:1 обыграла «Валенсию», а «Тоттенхэм» дома уступил «РБ Лейпциг» со счетом 0:1.

Оба матча состоятся во вторник, 10 марта. Начало — в 23:00 мск. 0