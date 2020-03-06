Ассоциация футболистов Италии предложила УЕФА перенести Евро-2020

Президент итальянской ассоциации футболистоввысказался по поводу проведения Евро-2020 и предложил УЕФА рассмотреть вопрос о переносе турнира в связи с эпидемией коронавируса.

«УЕФА необходимо рассмотреть вопрос переноса Евро-2020, чтобы национальные чемпионаты, в которых переносили множество матчей, могли завершиться. Ведь коронавирус — это проблема не только Италии. Серия А будет продолжаться без зрителей.

Среди игроков есть те, кто с этим согласен, а есть те, кто серьезно обеспокоен. Мы принимаем все необходимые меры, но игроки на поле всё время рискуют. Хуже всего то, что, если коронавирусом заразится один игрок, на карантин отправят всю команду», — приводит слова Томаззи Football Italia.

Напомним, что до официальной даты начала Евро-2020, которое стартует в Риме, осталось менее 100 дней. 0