Роналдиньо арестовали в Парагвае

Бывший нападающий сборной Бразилиибыл задержан полицией в Парагвае.

Он въехал в страну по поддельному паспорту, утверждает AS. В Парагвае Роналдиньо должен был присутствовать на презентации бесплатной программы здравоохранения для детей.

Также был задержан брат бразильца, прибывший в Парагвай вместе с бывшим футболистом. Полиция уже провела обыск в номере отеля, где остановились братья.

По данным источника, оба остаются в номере под охраной правоохранителей и утром 5 марта должны явиться для дачи показаний в прокуратуру.

Напомним, что ранее у Роналдиньо было заблокировано 57 объектов недвижимости в Бразилии из-за штрафа, который его обязала выплатить прокуратура. Бразилец обязан заплатить € 2,3 млн за нанесение экологического ущерба при строительстве недвижимости в Порту-Алегри. 0