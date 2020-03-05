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    Роналдиньо арестовали в Парагвае

    Футбол Сборная Бразилии
    Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдиньо был задержан полицией в Парагвае.

    Роналдиньо
    Роналдиньо

    Он въехал в страну по поддельному паспорту, утверждает AS. В Парагвае Роналдиньо должен был присутствовать на презентации бесплатной программы здравоохранения для детей.

    Также был задержан брат бразильца, прибывший в Парагвай вместе с бывшим футболистом. Полиция уже провела обыск в номере отеля, где остановились братья.

    По данным источника, оба остаются в номере под охраной правоохранителей и утром 5 марта должны явиться для дачи показаний в прокуратуру.

    Напомним, что ранее у Роналдиньо было заблокировано 57 объектов недвижимости в Бразилии из-за штрафа, который его обязала выплатить прокуратура. Бразилец обязан заплатить € 2,3 млн за нанесение экологического ущерба при строительстве недвижимости в Порту-Алегри. 0

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