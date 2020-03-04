Иванов возмущен переносом матча с «Шинником»

Президент «Урала»прокомментировал решение РФС перенести четвертьфинальный матч екатеринбуржцев с «Шинником» из-за неудовлетворительного состояния газона в Ярославле.

«Сказали бы нам сразу, мы бы заранее улетели. У нас в Сочи следующая игра. "Урал" здесь причем? Мы приехали, а матч переносят. И что нам сейчас делать? Делать лишний перелет?

Мы сегодня день потеряли, завтра восстановительный день, мы не должны были тренироваться. И после этого, 6 марта, хотели лететь в Сочи, чтобы начать подготовку к матчу РПЛ. Что теперь ребятам делать, не понимаю. Теперь еще и дату новую делать, а сегодня был идеальный день для матча. Сломали подготовку.

Мы прилетели в Ярославль играть. Ясно было за 10 дней, что трава не взойдет. Мы играем для болельщиков, это же не 70-е годы, когда не было подогрева. Сейчас все клубы даже в ФНЛ делают поля, а в Москве и Ярославле даже зимы-то не было.

Наши болельщики прилетели на игру, им кто будет возмещать средства на дорогу? Они виноваты? Что им делать теперь?», — приводит слова Иванова «Р-Спорт». 0