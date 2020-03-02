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    Защитник «Уфы» летом может перейти в «Уотфорд»

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    Защитник «Уфы» Йонуц Неделчару может продолжить карьеру в английском «Уотфорде», сообщает Sport24.

    Йонуц Неделчару
    Йонуц Неделчару

    По данным издания, вероятность перехода очень высока, стороны уже провели соответствующие переговоры.

    В воскресенье, 1 марта, работающий на «Уотфорд» агент побывал на матче 20-го тура российской Премьер-лиги «Краснодар» — «Уфа» (2:0). После игры у него состоялась специальная встреча с Неделчару.

    Неделчару перешел в «Уфу» в начале 2018 года из бухарестского «Динамо». Transfermarkt оценивает 23-летнего румынского футболиста в 4 млн евро.

    В его активе 9 матчей за сборную Румынии. Действующий контракт Неделчару с «Уфой» рассчитан до 30 июня 2021 года. 0

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