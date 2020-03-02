Защитник «Уфы» летом может перейти в «Уотфорд»

Защитник «Уфы»может продолжить карьеру в английском, сообщает Sport24

По данным издания, вероятность перехода очень высока, стороны уже провели соответствующие переговоры.

В воскресенье, 1 марта, работающий на «Уотфорд» агент побывал на матче 20-го тура российской Премьер-лиги «Краснодар» — «Уфа» (2:0). После игры у него состоялась специальная встреча с Неделчару.

Неделчару перешел в «Уфу» в начале 2018 года из бухарестского «Динамо». Transfermarkt оценивает 23-летнего румынского футболиста в 4 млн евро.

В его активе 9 матчей за сборную Румынии. Действующий контракт Неделчару с «Уфой» рассчитан до 30 июня 2021 года. 0