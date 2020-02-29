«Уотфорд» — «Ливерпуль»: счет 3:0, обзор голов

В матче 28 тура АПЛна выезде потерпел первое поражение в чемпионате отсо счетом 3:0.

Первый тайм завершился нулевой ничьей, однако уже в начале второй половины Исмаила Сарр открыл счет. На 54 минуте ему ассистировал Дукуре. Через 4 минуты футболист сделал дубль с передачи Троя Дини.

На 72 минуте Сарр отдал должное Дини и капитан «Уотфорда» забил третий мяч команды в матче.

Для «Ливерпуля» это первое поражение в нынешнем сезоне АПЛ. Команде Юргена Клоппа не удалось повторить рекорд «Арсенала» и выиграть турнир без единой неудачи.

«Мерсисайдцы» продолжают лидировать с 79 очками. «Уотфорд» пока что выбрался из зоны вылета, набрав 27 очков и заняв 17 место.