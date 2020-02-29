«Уотфорд» — «Ливерпуль»: счет 3:0, обзор голов

Первый тайм завершился нулевой ничьей, однако уже в начале второй половины Исмаила Сарр открыл счет. На 54 минуте ему ассистировал Дукуре. Через 4 минуты футболист сделал дубль с передачи Троя Дини.
На 72 минуте Сарр отдал должное Дини и капитан «Уотфорда» забил третий мяч команды в матче.
Для «Ливерпуля» это первое поражение в нынешнем сезоне АПЛ. Команде Юргена Клоппа не удалось повторить рекорд «Арсенала» и выиграть турнир без единой неудачи.
«Мерсисайдцы» продолжают лидировать с 79 очками. «Уотфорд» пока что выбрался из зоны вылета, набрав 27 очков и заняв 17 место.
АПЛ. 28 тур
«Уотфорд» — «Ливерпуль» — 3:0
Голы: 1:0 — 54 Сарр, 2:0 — 60 Сарр, 3:0 — 72 Дини«Уотфорд»: Фостер, Фемения, Кэткарт, Кабаселе, Мазина, Дукуре (Чалоба, 89), Капу, Хьюз, Сарр (Пуссетто, 82), Дини, Деулофеу (Перейра, 37)«Ливерпуль»: Алиссон, ван Дейк, Робертсон, Александер-Арнолд, Ловрен, Окслейд-Чемберлен (Ориги, 65), Вейналдум (Лаллана, 61), Фабиньо, Мане, Салах, Фирмино (Минамино, 79)