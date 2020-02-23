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    Артета: Это моя лучшая неделя в «Арсенале»

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    Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился своими мыслями о выступлениях команды за последние 7 дней. По его мнению, это лучший период за все время, что он находится в клубе.

    Футболисты «Арсенала»
    Футболисты «Арсенала»

    Напомним, что 23 февраля «канониры» выиграли у «Эвертона» в матче 27 тура АПЛ со счетом 3:2.

    «Самое лучшее — это тот настрой, который мы показали, вернувшись из Европы, проведя три игры за неделю. И то, как мы отыгрались, отставая в счете, устойчивость, которую продемонстрировали игроки.

    У Колашинаца проблема с плечом. У всех были судороги. Мы могли сделать лишь две замены (после ухода Колашинаца). Нам пришлось обороняться очень, очень глубоко.
    Лено был очень хорош, в нужный момент он нас выручил.

    Обамеянг проделал невероятный объем работы. До того, как я пришел в "Арсенал", у меня были сомнения относительно него, но он показал себя.
    Обамеянг — наш самый важный игрок, учитывая его влияние на команду команде. Мы должны будем убедить его остаться у нас.

    Мы выиграли три матча за семь дней. Конечно, это моя лучшая неделя в "Арсенале" », — приводит слова Артеты BBC Sport. 0

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