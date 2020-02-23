Артета: Это моя лучшая неделя в «Арсенале»

Напомним, что 23 февраля «канониры» выиграли у «Эвертона» в матче 27 тура АПЛ со счетом 3:2.
«Самое лучшее — это тот настрой, который мы показали, вернувшись из Европы, проведя три игры за неделю. И то, как мы отыгрались, отставая в счете, устойчивость, которую продемонстрировали игроки.
У Колашинаца проблема с плечом. У всех были судороги. Мы могли сделать лишь две замены (после ухода Колашинаца). Нам пришлось обороняться очень, очень глубоко.
Лено был очень хорош, в нужный момент он нас выручил.
Обамеянг проделал невероятный объем работы. До того, как я пришел в "Арсенал", у меня были сомнения относительно него, но он показал себя.
Обамеянг — наш самый важный игрок, учитывая его влияние на команду команде. Мы должны будем убедить его остаться у нас.
Мы выиграли три матча за семь дней. Конечно, это моя лучшая неделя в "Арсенале" », — приводит слова Артеты BBC Sport. 0