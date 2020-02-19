Менье и Верратти пропустят ответный поединок против «Боруссии» Д

Полузащитники защитник парижанне помогут команде в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против

В первом поединке с дортмундцами (1:2) Верратти и Менье получили по желтой карточке. Предупреждения стали для игроков третьими в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов и привели к их дисквалификации.

Менье в нынешнем сезоне провел 26 матчей за ПСЖ, отметившись одним голом и двумя результативными передачами. На счету Верратти 30 поединков за парижан и шесть ассистов.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен» — «Боруссия» Д состоится 11 марта в Париже. 0