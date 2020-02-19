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    Менье: «Боруссия» оправдала свою репутацию домашней команды

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    Защитник «Пари Сен-Жермен» Томас Менье прокомментировал поражение от дортмундской «Боруссии» (1:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Томас Менье
    Томас Менье

    «Это была очень напряженная игра. Не стоит забывать, что с начала января мы провели почти 15 матчей. У "Боруссии" было в два раза меньше. Вы видели, что у них было больше свежести и энергии.

    "Боруссия" оправдала свою репутацию команды, которая очень сильна дома. Они еще не проигрывали на этом стадионе в текущем сезоне.Что касается нас, нам немного не хватило силы воли, чтобы вырвать ничью.

    К сожалению, я пропущу ответный матч из-за дисквалификации. Но в целом ситуация положительная, потому что сейчас у нас намного меньше игроков в лазарете.

    У нас все, чтобы добиться нужного результата. "ПСЖ" дома так же силен, как "Боруссия" здесь», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА. 0

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