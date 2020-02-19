Менье: «Боруссия» оправдала свою репутацию домашней команды

Защитник «Пари Сен-Жермен»прокомментировал поражение от дортмундской(1:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Это была очень напряженная игра. Не стоит забывать, что с начала января мы провели почти 15 матчей. У "Боруссии" было в два раза меньше. Вы видели, что у них было больше свежести и энергии.

"Боруссия" оправдала свою репутацию команды, которая очень сильна дома. Они еще не проигрывали на этом стадионе в текущем сезоне.Что касается нас, нам немного не хватило силы воли, чтобы вырвать ничью.

К сожалению, я пропущу ответный матч из-за дисквалификации. Но в целом ситуация положительная, потому что сейчас у нас намного меньше игроков в лазарете.

У нас все, чтобы добиться нужного результата. "ПСЖ" дома так же силен, как "Боруссия" здесь», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА. 0