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    Аленичев: «Спартак» вряд ли зацепится за шестерку

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    Бывший наставник «Спартака» Дмитрий Аленичев оценил выступление красно-белых под руководством немецкого специалиста Доменико Тедеско, а также дал прогноз на выступление команды в текущем сезоне РПЛ.

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    Напомним, что «Спартак» второй год подряд выиграл зимний турнир в Катаре «Кубок Матч Премьер».

    «Такие победы вообще ничего не значат. Все покажет весна. И "Спартак" вряд ли зацепится за шестерку. Остается побороться за Кубок России — это единственный способ попасть в еврокубки.

    Сложно оценивать тренера, который принял команду в ходе сезона. Повторюсь: все покажут официальные матчи. Выводы по товарищеским турнирам делать не собираюсь.

    Команда в Катаре показывала спартаковский футбол? О чем вы, какой спартаковский футбол? Тедеско играет в прессинг, как сейчас модно. А в наше время игроки на поле думали, была высокая культура паса.

    Впрочем, не считайте это критикой. Работу тренера определяет результат», — сказал Аленичев «Советскому спорту».

    На данный момент команда занимает 10-е место в таблице, набрав 22 очка. 0

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