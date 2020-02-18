«Локомотив» — «Волеренга»: счет матча 2:0, обзор голов

Московскийодержал победу над норвежской(2:0) в товарищеском матче на тренировочном сборе в испанской Марбелье.

Счет на третьей минуте открыл Эдер после навеса Дмитрия Баринова, а на 42-й отличился Рифат Жемалетдинов.

Следующий товарищеский матч команда Юрия Семина проведет 22 февраля против «Чайки», выступающей в ФНЛ.

В турнирной таблице чемпионата России «Локомотив» занимает 5-е место, набрав 34 очка в 19 турах.