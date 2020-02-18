«Локомотив» — «Волеренга»: счет матча 2:0, обзор голов

«Локомотив»
«Локомотив»
Счет на третьей минуте открыл Эдер после навеса Дмитрия Баринова, а на 42-й отличился Рифат Жемалетдинов.
Следующий товарищеский матч команда Юрия Семина проведет 22 февраля против «Чайки», выступающей в ФНЛ.
В турнирной таблице чемпионата России «Локомотив» занимает 5-е место, набрав 34 очка в 19 турах.
Контрольный матч
«Локомотив» (Москва, Россия) — «Волеренга» (Осло, Норвегия) — 2:0 (2:0)
Голы: Эдер, 3, Жемалетдинов, 42«Локомотив»: Гилерме, В.Игнатьев (Живоглядов, 70), Чорлука (Мурило, 58), Хеведес (Рыбус, 66), Кверквелия, Магкеев, Баринов, Крыховяк, Жоау Мариу (Идову, 81), Жемалетдинов (Рыбчинский, 46), Эдер