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    «Локомотив» обыграл норвежскую «Волеренгу»

    «Локомотив» — «Волеренга»: счет матча 2:0, обзор голов

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    Московский «Локомотив» одержал победу над норвежской «Волеренгой» (2:0) в товарищеском матче на тренировочном сборе в испанской Марбелье.

    «Локомотив»
    «Локомотив»

    Счет на третьей минуте открыл Эдер после навеса Дмитрия Баринова, а на 42-й отличился Рифат Жемалетдинов.

    Следующий товарищеский матч команда Юрия Семина проведет 22 февраля против «Чайки», выступающей в ФНЛ.

    В турнирной таблице чемпионата России «Локомотив» занимает 5-е место, набрав 34 очка в 19 турах.

    Контрольный матч
    «Локомотив» (Москва, Россия) — «Волеренга» (Осло, Норвегия) — 2:0 (2:0)
    Голы: Эдер, 3, Жемалетдинов, 42«Локомотив»: Гилерме, В.Игнатьев (Живоглядов, 70), Чорлука (Мурило, 58), Хеведес (Рыбус, 66), Кверквелия, Магкеев, Баринов, Крыховяк, Жоау Мариу (Идову, 81), Жемалетдинов (Рыбчинский, 46), Эдер
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