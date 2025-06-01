Пирамидс — Мамелоди Сандаунс. Ставка (к. 2.29) и прогноз на футбол, Африканская Лига чемпионов, 1 июня 2025 года

«Пирамидс»
Турнирное положение: «Пирамидс» проводит не столь яркий сезон. Команда финишировала на 2 месте в своем чемпионате.
При этом «Пирамидс» на 2 очка отстал от чемпиона. А вот в собственные ворота команда пропустила 20 мячей в 25 матчах.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела блестяще. «Пирамидс» одолел «Керамику Клеопатру» (5:1).
До того команда подписала мировую с «Мамелоди Сандаунс» (1:1). При этом чуть ранее уверенно переиграла «Петроджет» (2:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Пирамидс» забил 11 мячей, пропустив в свои ворота 6.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Пирамидс» нынче вполне преуспевают в плане результатов. Команда не проигрывает уже 4 матча кряду.
Матчи с «Мамелоди Сандаунс» для команды традиционно складываются успешно. В трех очных поединках «Пирамидс» победил 1 раз при двух паритетах.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Египтяне постараются максимально воспользоваться фактором своего поля.
«Мамелоди Сандаунс»
Турнирное положение: «Мамелоди Сандаунс» проводит довольно яркий сезон. Команда финишировала на 1 месте в своем чемпионате.
Причем «Мамелоди Сандаунс» набрал 73 очка в 28 поединках чемпионата ЮАР. При этом в собственные ворота команда пропустила лишь 13 раз.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не сумела победить. «Мамелоди Сандаунс» подписал мировую с «Пирамидс» (1:1).
До того команда сумела переиграть «Магеси» (2:0). Да и поединок с «Чиппа Юнайтед» завершился уверенно викторией (3:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Мамелоди Сандаунс» добыл 4 победы. В этих поединках игроки команды отличились 12 забитыми мячами при одном пропущенном.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Мамелоди Сандаунс» на данном этапе выглядит весьма выгодно. Команда до последней ничьей победила 6 раз кряду.
При этом «Мамелоди Сандаунс» вполне преуспевает в плане реализации. Игроки команды настреляли 65 мячей в 28 поединках своего чемпионата.
В кадровом плане у команды весьма позитивная ситуация. Да и оппонент отнюдь не выглядит безгрешным во всех игровых аспектах.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. При этом лишь отсиживаться в тылах южноафриканцы точно не собираются.
Статистика для ставок
- «Мамелоди Сандаунс» до последней ничьей победил 6 раз кряду
- «Пирамидс» не проигрывает 4 матча кряду
- «Мамелоди Сандаунс» в среднем забивает больше 2 голов за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Пирамидс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.29. Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента — в скромные 3.44.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.52 и 1.50.
- 1.72ПСЖ — Интер: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.00Ахмат — Урал: прогноз и ставкаСегодня в 18:30
- 7.00ПСЖ — Интер: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: «Пирамидс» имеет в своем составе качественных атакующих исполнителей, и явно поднатореет в плане реализации.
«Пирамидс» в последних матчах выглядел монолитно, и явно воспользуется преимуществом своего поля.
Ставка: Победа «Пирамидса» за 2.29.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.52