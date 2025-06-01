Пирамидс — Мамелоди Сандаунс. Ставка (к. 2.29) и прогноз на футбол, Африканская Лига чемпионов, 1 июня 2025 года

1 июня в финале плей-офф африканской Лиги чемпионов по футболу сыграют «Пирамидс» и «Мамелоди Сандаунс». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Пирамидс» — «Мамелоди Сандаунс», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Пирамидс»

Турнирное положение: «Пирамидс» проводит не столь яркий сезон. Команда финишировала на 2 месте в своем чемпионате.

При этом «Пирамидс» на 2 очка отстал от чемпиона. А вот в собственные ворота команда пропустила 20 мячей в 25 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела блестяще. «Пирамидс» одолел «Керамику Клеопатру» (5:1).

До того команда подписала мировую с «Мамелоди Сандаунс» (1:1). При этом чуть ранее уверенно переиграла «Петроджет» (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Пирамидс» забил 11 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Пирамидс» нынче вполне преуспевают в плане результатов. Команда не проигрывает уже 4 матча кряду.

Матчи с «Мамелоди Сандаунс» для команды традиционно складываются успешно. В трех очных поединках «Пирамидс» победил 1 раз при двух паритетах.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Египтяне постараются максимально воспользоваться фактором своего поля.

«Мамелоди Сандаунс»

Турнирное положение: «Мамелоди Сандаунс» проводит довольно яркий сезон. Команда финишировала на 1 месте в своем чемпионате.

Причем «Мамелоди Сандаунс» набрал 73 очка в 28 поединках чемпионата ЮАР. При этом в собственные ворота команда пропустила лишь 13 раз.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не сумела победить. «Мамелоди Сандаунс» подписал мировую с «Пирамидс» (1:1).

До того команда сумела переиграть «Магеси» (2:0). Да и поединок с «Чиппа Юнайтед» завершился уверенно викторией (3:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Мамелоди Сандаунс» добыл 4 победы. В этих поединках игроки команды отличились 12 забитыми мячами при одном пропущенном.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Мамелоди Сандаунс» на данном этапе выглядит весьма выгодно. Команда до последней ничьей победила 6 раз кряду.

При этом «Мамелоди Сандаунс» вполне преуспевает в плане реализации. Игроки команды настреляли 65 мячей в 28 поединках своего чемпионата.

В кадровом плане у команды весьма позитивная ситуация. Да и оппонент отнюдь не выглядит безгрешным во всех игровых аспектах.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. При этом лишь отсиживаться в тылах южноафриканцы точно не собираются.

Статистика для ставок

«Мамелоди Сандаунс» до последней ничьей победил 6 раз кряду

«Пирамидс» не проигрывает 4 матча кряду

«Мамелоди Сандаунс» в среднем забивает больше 2 голов за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Пирамидс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.29. Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента — в скромные 3.44.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.52 и 1.50.

Прогноз: «Пирамидс» имеет в своем составе качественных атакующих исполнителей, и явно поднатореет в плане реализации.

«Пирамидс» в последних матчах выглядел монолитно, и явно воспользуется преимуществом своего поля.

Ставка: Победа «Пирамидса» за 2.29.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.52