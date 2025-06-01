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    «Пирамидс» одолеет южноафриканцев

    Пирамидс — Мамелоди Сандаунс. Ставка (к. 2.29) и прогноз на футбол, Африканская Лига чемпионов, 1 июня 2025 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Пирамидс» — «Мамелоди Сандаунс»
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    «Пирамидс»
    1 июня в финале плей-офф африканской Лиги чемпионов по футболу сыграют «Пирамидс» и «Мамелоди Сандаунс». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Пирамидс» — «Мамелоди Сандаунс», коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Пирамидс»

    Турнирное положение: «Пирамидс» проводит не столь яркий сезон. Команда финишировала на 2 месте в своем чемпионате.

    При этом «Пирамидс» на 2 очка отстал от чемпиона. А вот в собственные ворота команда пропустила 20 мячей в 25 матчах.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела блестяще. «Пирамидс» одолел «Керамику Клеопатру» (5:1).

    До того команда подписала мировую с «Мамелоди Сандаунс» (1:1). При этом чуть ранее уверенно переиграла «Петроджет» (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Пирамидс» забил 11 мячей, пропустив в свои ворота 6.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Пирамидс» нынче вполне преуспевают в плане результатов. Команда не проигрывает уже 4 матча кряду.

    Матчи с «Мамелоди Сандаунс» для команды традиционно складываются успешно. В трех очных поединках «Пирамидс» победил 1 раз при двух паритетах.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Египтяне постараются максимально воспользоваться фактором своего поля.

    «Мамелоди Сандаунс»

    Турнирное положение: «Мамелоди Сандаунс» проводит довольно яркий сезон. Команда финишировала на 1 месте в своем чемпионате.

    Причем «Мамелоди Сандаунс» набрал 73 очка в 28 поединках чемпионата ЮАР. При этом в собственные ворота команда пропустила лишь 13 раз.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не сумела победить. «Мамелоди Сандаунс» подписал мировую с «Пирамидс» (1:1).

    До того команда сумела переиграть «Магеси» (2:0). Да и поединок с «Чиппа Юнайтед» завершился уверенно викторией (3:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Мамелоди Сандаунс» добыл 4 победы. В этих поединках игроки команды отличились 12 забитыми мячами при одном пропущенном.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Мамелоди Сандаунс» на данном этапе выглядит весьма выгодно. Команда до последней ничьей победила 6 раз кряду.

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    При этом «Мамелоди Сандаунс» вполне преуспевает в плане реализации. Игроки команды настреляли 65 мячей в 28 поединках своего чемпионата.

    В кадровом плане у команды весьма позитивная ситуация. Да и оппонент отнюдь не выглядит безгрешным во всех игровых аспектах.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. При этом лишь отсиживаться в тылах южноафриканцы точно не собираются.

    Статистика для ставок

    • «Мамелоди Сандаунс» до последней ничьей победил 6 раз кряду

    • «Пирамидс» не проигрывает 4 матча кряду

    • «Мамелоди Сандаунс» в среднем забивает больше 2 голов за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Пирамидс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.29. Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента — в скромные 3.44.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.52 и 1.50.

    Прогноз: «Пирамидс» имеет в своем составе качественных атакующих исполнителей, и явно поднатореет в плане реализации.

    «Пирамидс» в последних матчах выглядел монолитно, и явно воспользуется преимуществом своего поля.

    Ставка: Победа «Пирамидса» за 2.29.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.52

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Пирамидс — Мамелоди Сандаунс?

    Матч Пирамидс — Мамелоди Сандаунс состоится 01 июня 2025 года в 20:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Пирамидс — Мамелоди Сандаунс?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Пирамидс — Мамелоди Сандаунс?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1» с коэффициентом у букмекеров 2.29.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Пирамидс — Мамелоди Сандаунс?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Пирамидс — Мамелоди Сандаунс?

    Коэффициенты букмекеров: «Пирамидс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.29. Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента — в скромные 3.44.

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    Пирамидс — Мамелоди Сандаунс: прогноз и ставка за 2.29, статистика, коэффициенты матча 01.06.202520:00. «Пирамидс» одолеет южноафриканцев
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