Умер выживший в мюнхенской авиакатастрофе вратарь «МЮ»

В Северной Ирландии в возрасте 87 лет скончался легендарный экс-вратарь, передает Daily Mail.

Он был одним из тех, кто выжил в мюнхенской авиакатастрофе команды, случившейся 6 февраля 1958 года. Тогда Грегг вытащил нескольких одноклубников из горящих обломков самолета, включая Бобби Чарльтона, Джеки Бланчфлауэра и Денниса Вайоллета. Он также помог выбраться Вере Лукич, беременной жене югославского дипломата, и ее дочери Весне, а также вытащил из-под обломков получившего тяжелые травмы главного тренера «Юнайтед» Мэтта Басби.

Кончина Грегга означает, что единственным живым футболистом из той команды «Манчестер Юнайтед» остается 82-летний сэр Бобби Чарльтон. 0