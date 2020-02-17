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    Умер выживший в мюнхенской авиакатастрофе вратарь «МЮ»

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    В Северной Ирландии в возрасте 87 лет скончался легендарный экс-вратарь «Манчестер Юнайтед» Гарри Грегг, передает Daily Mail.

    Гарри Грегг
    Гарри Грегг

    Он был одним из тех, кто выжил в мюнхенской авиакатастрофе команды, случившейся 6 февраля 1958 года. Тогда Грегг вытащил нескольких одноклубников из горящих обломков самолета, включая Бобби Чарльтона, Джеки Бланчфлауэра и Денниса Вайоллета. Он также помог выбраться Вере Лукич, беременной жене югославского дипломата, и ее дочери Весне, а также вытащил из-под обломков получившего тяжелые травмы главного тренера «Юнайтед» Мэтта Басби.

    Кончина Грегга означает, что единственным живым футболистом из той команды «Манчестер Юнайтед» остается 82-летний сэр Бобби Чарльтон. 0

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