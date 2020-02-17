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    «Бавария» активизировалась по трансферу Сане

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    Крайний нападающий «Манчестер Сити» Лерой Сане летом может перейти в «Баварию».

    Лерой Сане
    Лерой Сане

    Как сообщает Kicker, в руководстве мюнхенского клуба активизировалось по возможному приобретению у «горожан» 24-летнего вингера.

    В «Баварии» считают, что шансы клуба на покупку Сане резко выросли из-за санкций УЕФА против «Манчестер Сити»: «горожане» будут отстранены на два сезона от еврокубков за нарушение финансового fair-play. Это может привести к уходу ряда лидеров из команды.

    «Бавария» давно интересуется Сане, однако прошлым летом он получил тяжелую травму, и процесс переговоров остановился. Его контракт с «Манчестер Сити» рассчитан до 2021 года. 0

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