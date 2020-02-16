«Леганес» — «Бетис»: счет матча 0:0

Фрагмент матча
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«Бетис» закончил встречу вдесятером. В компенсированное время был удален Борха Иглесиас (90+3).
«Бетис» занимает 11-е место в таблице Примеры, набрав 29 очков. «Леганес» находится на предпоследней 19-й позиции с 19 очками.
21 февраля «Бетис» примет «Мальорку». 22 февраля состоится матч «Сельта» — «Леганес».
Примера. 24-й тур
«Леганес» — «Бетис» — 0:0
«Леганес»: Сориано, Сиовас, Сильва, Бустинса, К.Родригес (Оскар Родригес, 55), Авазьем, Рубен Перес, Ресио (Ассале, 82), Эрасо (Хиль, 55), Брэйтуэйт, Руибаль«Бетис»: Хоэль Роблес, Бартра, Манди, Алекс Морено, Эмерсон (Барраган, 46), Каналес, Виллиам Карвалью, Аленья, Г.Родригес (Лорен Морон, 46), Хоакин (Тельо, 74), Борха ИглесиасПредупреждения: Эмерсон, 26. Г.Родригес, 36. Брэйтуэйт, 66. Рубен Перес, 74. Виллиам Карвалью, 76. Руибаль, 87. Хиль, 87. Оскар Родригес, 90+4Удаление: Борха Иглесиас, 90+3