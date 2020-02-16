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    «Леганес» разошелся миром с «Бетисом»

    «Леганес» — «Бетис»: счет матча 0:0

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    В 24-м туре чемпионата Испании «Леганес» на своем поле сыграл вничью с «Бетисом» — 0:0.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    «Бетис» закончил встречу вдесятером. В компенсированное время был удален Борха Иглесиас (90+3).

    «Бетис» занимает 11-е место в таблице Примеры, набрав 29 очков. «Леганес» находится на предпоследней 19-й позиции с 19 очками.

    21 февраля «Бетис» примет «Мальорку». 22 февраля состоится матч «Сельта» — «Леганес».

    Примера. 24-й тур
    «Леганес» — «Бетис» — 0:0
    «Леганес»: Сориано, Сиовас, Сильва, Бустинса, К.Родригес (Оскар Родригес, 55), Авазьем, Рубен Перес, Ресио (Ассале, 82), Эрасо (Хиль, 55), Брэйтуэйт, Руибаль«Бетис»: Хоэль Роблес, Бартра, Манди, Алекс Морено, Эмерсон (Барраган, 46), Каналес, Виллиам Карвалью, Аленья, Г.Родригес (Лорен Морон, 46), Хоакин (Тельо, 74), Борха ИглесиасПредупреждения: Эмерсон, 26. Г.Родригес, 36. Брэйтуэйт, 66. Рубен Перес, 74. Виллиам Карвалью, 76. Руибаль, 87. Хиль, 87. Оскар Родригес, 90+4Удаление: Борха Иглесиас, 90+3
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