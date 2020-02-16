«Леганес» — «Бетис»: счет матча 0:0

В 24-м туре чемпионата Испаниина своем поле сыграл вничью с— 0:0.

«Бетис» закончил встречу вдесятером. В компенсированное время был удален Борха Иглесиас (90+3).

«Бетис» занимает 11-е место в таблице Примеры, набрав 29 очков. «Леганес» находится на предпоследней 19-й позиции с 19 очками.

21 февраля «Бетис» примет «Мальорку». 22 февраля состоится матч «Сельта» — «Леганес».