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    «Крылья Советов» забили семь мячей китайскому клубу

    «Крылья Советов» — «Далянь Ифан»: счет матча 7:0, обзор голов

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    Самарские «Крылья Советов» в товарищеском матче на сборе в Испании крупно обыграли китайский «Далянь Ифан» — 7:0.

    «Крылья Советов»
    «Крылья Советов»

    Хет-трик оформил Деян Радонич, дубль на счету Антона Зиньковского.

    Контрольный матч
    «Крылья Советов» — «Далянь Ифан» (Китай) — 7:0 (1:0)
    Голы: 9 Радонич, 20'; 28 Антон, 55'; 9 Радонич, 57'; 17 Зиньковский, 70'; 9 Радонич, 72'; 17 Зиньковский, 75'; 20 Мияйлович, 80'«Крылья Советов»: Фролов, Чернов, Карпов, Комбаров, Тимофеев, Мияйлович, Антон, Зиньковский, Терехов, Попович, Радонич«Далянь Ифан» (Китай): Чжан Чонг, Ли Шуай, Сунь Говэнь, Донг Яньфэн, Ван Сяньцзюнь, Чжао Сюри, У Вэй, Лин Лянмин, Ван Цзиньсянь, Гамшик, Рондон
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