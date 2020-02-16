«Крылья Советов» — «Далянь Ифан»: счет матча 7:0, обзор голов

«Крылья Советов»
«Крылья Советов»
Хет-трик оформил Деян Радонич, дубль на счету Антона Зиньковского.
Контрольный матч
«Крылья Советов» — «Далянь Ифан» (Китай) — 7:0 (1:0)
Голы: 9 Радонич, 20'; 28 Антон, 55'; 9 Радонич, 57'; 17 Зиньковский, 70'; 9 Радонич, 72'; 17 Зиньковский, 75'; 20 Мияйлович, 80'«Крылья Советов»: Фролов, Чернов, Карпов, Комбаров, Тимофеев, Мияйлович, Антон, Зиньковский, Терехов, Попович, Радонич«Далянь Ифан» (Китай): Чжан Чонг, Ли Шуай, Сунь Говэнь, Донг Яньфэн, Ван Сяньцзюнь, Чжао Сюри, У Вэй, Лин Лянмин, Ван Цзиньсянь, Гамшик, Рондон