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    Сарри: «Ювентус» пропускает голы, которые можно избежать

    Футбол Серия A Футбол Италии Ювентус Милан Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри прокомментировал результат первого полуфинального матча Кубка Италии против «Милана» (1:1).

    Маурицио Сарри
    Маурицио Сарри

    «Мы выглядели получше в игре в пас и в выходе из обороны, но не все получалось в финальной трети поля. Идет процесс, мы продолжаем работать. Мы пропускаем голы, которые можно избежать, как, например, сегодня. Подача была довольная низкая, отбиться, на мой взгляд, было несложно.

    Временами мы были слишком медлительны и не должны были давать пространство Ибрагимовичу в штрафной. В конечном итоге подачи до него не доходили, но его действия были очень важны для растягивания обороны. В защите мы действовали недостаточно агрессивно.

    Наш прогресс остановился в последние три недели, мы пропускали голы, которые могли избежать. С другой стороны, мы пропустили всего на два мяча больше, чем команда с лучшей защитой в Серии А, так что это не большая проблема.

    15 дней назад мы были в потрясающей форме, сегодня похуже, но можем снова набрать ее в течение следующих 15 дней. В футболе не предугадаешь, но сегодня я увидел и позитивные моменты», — цитирует Сарри Football Italia.

    Ответный матч состоится 4 марта в Турине. 0

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