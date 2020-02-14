«Динамо» — «Спартак» Юрмала: счет матча 5:0, обзор голов

Московскоеодержало победу со счетом 5:0 надиз латвийской Юрмалы в контрольном матче на тренировочных сборах в турецком Белеке.

Камерунец Клинтон Н’Жи оформил дубль, отличившись на 25-й и 44-й минутах.

Также голами отличились Константин Рауш (13-я), Кирилл Панченко (38-я) и Константин Тюкавин (83-я).

17 февраля команда Кирилла Новикова сыграет товарищеский матч с ФК «Сочи».

«Динамо» после 19 туров занимает в РПЛ восьмое место, набрав 24 очка. Юрмальский «Спартак» занял пятое место в прошлогоднем чемпионате Латвии.