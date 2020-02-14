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    «Динамо» разгромило юрмальский «Спартак»

    «Динамо» — «Спартак» Юрмала: счет матча 5:0, обзор голов

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    Московское «Динамо» одержало победу со счетом 5:0 над «Спартаком» из латвийской Юрмалы в контрольном матче на тренировочных сборах в турецком Белеке.

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    Камерунец Клинтон Н’Жи оформил дубль, отличившись на 25-й и 44-й минутах.

    Также голами отличились Константин Рауш (13-я), Кирилл Панченко (38-я) и Константин Тюкавин (83-я).

    17 февраля команда Кирилла Новикова сыграет товарищеский матч с ФК «Сочи».

    «Динамо» после 19 туров занимает в РПЛ восьмое место, набрав 24 очка. Юрмальский «Спартак» занял пятое место в прошлогоднем чемпионате Латвии.

    Товарищеские матчи. Клубы
    «Динамо» — «Спартак Ю» — 5:0 (4:0)
    Голы: Рауш, 13 (1:0). Нжи, 26 (2:0). Панченко, 38 (3:0). Нжи, 44 (4:0). Тюкавин, 83 (5:0)«Динамо»: Лещук (Сангаре, 90+1), Плиев (Соснин, 46), Евгеньев, Рауш, Морозов, Рыков (Слепов, 17), Каборе, Юсупов (Денисов, 46), Жоаузинью (Школик, 78), Панченко (Хильемарк, 46), Нжи (Тюкавин, 67)Удаления: Рыков (Динамо), 17. Адебамбо (Спартак Ю), 17
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