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    Угальде прокомментировал слухи о возможном переходе в «ПСЖ» или «Монако»

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    Форвард московского «Спартака» Манфред Угальде прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны таких клубов, как «ПСЖ», «Монако» и другие топ-команды Европы.

    Манфред Угальде
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    Манфред Угальде

    «Это мечта. В детстве я наблюдал за этими командами и их звёздными игроками в Лиге чемпионов. Приятно, что появляются такие слухи — значит, я на правильном пути. Но сейчас я счастлив в России, у меня здесь всё хорошо.

    Можно фантазировать сколько угодно, но всё может измениться только тогда, когда появится официальное предложение и конкретный интерес», — приводит слова футболиста Yashin Quesada.

    Угальде пополнил состав «Спартака» в январе 2024 года. В завершившемся сезоне 23-летний костариканец провел 36 матчей, забил 18 голов и отдал шесть результативных передач.

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