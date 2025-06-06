Угальде прокомментировал слухи о возможном переходе в «ПСЖ» или «Монако»

Форвард московского «Спартака»прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны таких клубов, как «ПСЖ», «Монако» и другие топ-команды Европы.

«Это мечта. В детстве я наблюдал за этими командами и их звёздными игроками в Лиге чемпионов. Приятно, что появляются такие слухи — значит, я на правильном пути. Но сейчас я счастлив в России, у меня здесь всё хорошо.

Можно фантазировать сколько угодно, но всё может измениться только тогда, когда появится официальное предложение и конкретный интерес», — приводит слова футболиста Yashin Quesada.

Угальде пополнил состав «Спартака» в январе 2024 года. В завершившемся сезоне 23-летний костариканец провел 36 матчей, забил 18 голов и отдал шесть результативных передач.