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    «Лион» вышел в полуфинал Кубка Франции, обыграв «Марсель»

    Футбол Кубок Франции Футбол Франции Марсель Лион
    В 1/2 финала Кубка Франции «Лион» на своем поле одержал победу над «Марселем» со счетом 1:0.

    «Лион»
    «Лион»

    На 82-й минуте Токо Экамби протащил мяч по флангу и выдал пас поперек на Траоре, который в касание продлил в штрафную на Ауа. Уссем прошел вперед и сильным ударом отправил снаряд под перекладину.

    Отметим, что на 70-й минуте пенальти не реализовал нападающий «Лиона» Мусса Дембеле.

    «Лион» вышел в полуфинал Кубка Франции, а «Марсель» завершил выступление в турнире. Ранее в следующую стадию турнира вышли «Пари Сен-Жермен» и «Ренн».

    В ещё одном четвертьфинале Кубка Франции «Эпиналь» сыграет с «Сент-Этьеном». Игра состоится сегодня, 13 февраля.

    Кубок Франции. 1/4 финала
    «Лион» — «Марсель» — 1:0 (0:0)
    Гол: Ауар, 81Нереализованный пенальти: Дембеле, 70 (вратарь)«Лион»: Антони Лопеш, Денайер, Тете, Аннерсен, Тузар (Тиагу Мендес, 51), Ауар, Какере, Дембеле (Марсал, 85), Корне, Токо-Экамби, Террье (Траоре, 77)«Марсель»: Пеле, Сакаи, Сарр, Камара, Альваро Гонсалес, Стротман (Кауи, 85), Сансон, Лопес (Шаброль, 87), Ронжье, Пайет (Аке, 73), ЖерменПредупреждения: Тете, 17. Стротман, 37. Сансон, 49. Сакаи, 69. Какере, 89
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