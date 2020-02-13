«Лион» вышел в полуфинал Кубка Франции, обыграв «Марсель»

В 1/2 финала Кубка Франциина своем поле одержал победу надсо счетом 1:0.

На 82-й минуте Токо Экамби протащил мяч по флангу и выдал пас поперек на Траоре, который в касание продлил в штрафную на Ауа. Уссем прошел вперед и сильным ударом отправил снаряд под перекладину.

Отметим, что на 70-й минуте пенальти не реализовал нападающий «Лиона» Мусса Дембеле.

«Лион» вышел в полуфинал Кубка Франции, а «Марсель» завершил выступление в турнире. Ранее в следующую стадию турнира вышли «Пари Сен-Жермен» и «Ренн».

В ещё одном четвертьфинале Кубка Франции «Эпиналь» сыграет с «Сент-Этьеном». Игра состоится сегодня, 13 февраля.