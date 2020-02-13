«Лион» вышел в полуфинал Кубка Франции, обыграв «Марсель»

На 82-й минуте Токо Экамби протащил мяч по флангу и выдал пас поперек на Траоре, который в касание продлил в штрафную на Ауа. Уссем прошел вперед и сильным ударом отправил снаряд под перекладину.
Отметим, что на 70-й минуте пенальти не реализовал нападающий «Лиона» Мусса Дембеле.
«Лион» вышел в полуфинал Кубка Франции, а «Марсель» завершил выступление в турнире. Ранее в следующую стадию турнира вышли «Пари Сен-Жермен» и «Ренн».
В ещё одном четвертьфинале Кубка Франции «Эпиналь» сыграет с «Сент-Этьеном». Игра состоится сегодня, 13 февраля.
Кубок Франции. 1/4 финала
«Лион» — «Марсель» — 1:0 (0:0)
Гол: Ауар, 81Нереализованный пенальти: Дембеле, 70 (вратарь)«Лион»: Антони Лопеш, Денайер, Тете, Аннерсен, Тузар (Тиагу Мендес, 51), Ауар, Какере, Дембеле (Марсал, 85), Корне, Токо-Экамби, Террье (Траоре, 77)«Марсель»: Пеле, Сакаи, Сарр, Камара, Альваро Гонсалес, Стротман (Кауи, 85), Сансон, Лопес (Шаброль, 87), Ронжье, Пайет (Аке, 73), ЖерменПредупреждения: Тете, 17. Стротман, 37. Сансон, 49. Сакаи, 69. Какере, 89