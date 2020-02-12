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    «Милан» рассматривает кандидатуру Шевченко

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    Руководство «Милана» не оставило идею пригласить на пост главного тренера нынешнего наставника сборной Украины и экс-форварда «россонери» Андрея Шевченко, сообщает Calciomercato.

    Андрей Шевченко
    Андрей Шевченко

    Помимо украинского специалиста, кандидатом на должность главного тренера является бывший тренер и нынешний функционер «РБ Лейпциг» Ральф Рангник.

    Ранее появилась информация, что нынешний главный тренер клуба Стефано Пиоли может быть уволен по окончании сезона, если команда не попадет в Лигу чемпионов или не выиграет Кубок Италии.

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    • Напомним, Шевченко выступал за «Милан» с 1999 по 2006 год и в сезоне-2008/2009, став обладателем «Золотого мяча»-2004. С 2016 года он возглавляет сборную Украины. 0

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