«Милан» рассматривает кандидатуру Шевченко

Руководствоне оставило идею пригласить на пост главного тренера нынешнего наставника сборной Украины и экс-форварда «россонери», сообщает Calciomercato.

Помимо украинского специалиста, кандидатом на должность главного тренера является бывший тренер и нынешний функционер «РБ Лейпциг» Ральф Рангник.

Ранее появилась информация, что нынешний главный тренер клуба Стефано Пиоли может быть уволен по окончании сезона, если команда не попадет в Лигу чемпионов или не выиграет Кубок Италии.

Напомним, Шевченко выступал за «Милан» с 1999 по 2006 год и в сезоне-2008/2009, став обладателем «Золотого мяча»-2004. С 2016 года он возглавляет сборную Украины. 0