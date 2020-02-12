Кузяев не готов рассматривать предложения других клубов

, отец полузащитника «Зенита», рассказал о восстановлении и будущем своего сына.

«Восстановление Далера идет потихоньку. Планирует на последнем сборе работу в общей группе. Сергей Богданович Семак сказал, что Далер начнет потихоньку работать в общей группе. Мне сложно оценить вероятность. Тренеры и врачи определят на месте. Сроки будут позже.

Пока мы не приступили к переговорам о новом контракте с "Зенитом". Клуб и мы понимаем: сейчас самое главное — восстановить здоровье. Время есть до лета.

Есть ли уверенность в продлении? На данный момент не могу сказать. У "Зенита" свои планы, у нас тоже есть свои мысли на этот счет. Давайте не будем торопиться. Для начала восстановимся.

Травматичность Далера не скажется на условиях контракта. Это естественный процесс в профессиональном спорте. Просто так сложилось. Предложения от других клубов мы не рассматриваем», — приводит слова Кузяева-старшего «Спорт День за Днем». 0