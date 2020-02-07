Пике: «Барселоне» нужно сосредоточиться на игре и побеждать

Защитникпосле поражения в 1/4 финала Кубка Испании от «Атлетика» (0:1) прокомментировал конфликт нападающегосо спортивным директором клуба

«Сейчас не время вытаскивать грязную посуду, которая есть у всех клубов. Я могу сказать, что мы довольны тем, как играем и реагируем на внешнюю шумиху. Это действительно сложно, но мы сделали важный шаг.

У нас были положительные эмоции. Конфликт Месси и Абидаля? Думаю, каждый из них знает, что он сделал правильно, а что нет. Мы должны работать, а не бросать все в лицо друг другу в конце сезона, поскольку это не помогает. Нам нужно сосредоточиться на игре и побеждать», — цитирует Пике Marca.

Напомним, что у аргентинского форварда был конфликт со спортивным директором клуба Абидалем по поводу экс-тренера каталонцев Эрнесто Вальверде. 0