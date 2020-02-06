Кокорин: Моё будущее зависит только от меня

Нападающий «Зенита»рассказал о здоровье и высказался о своём будущем.

Сейчас форвард находится на сборах с «Зенитом-2», который выступает в ПФЛ.

«Абсолютно все хорошо. От кого сейчас зависит мое будущее? Только от меня. Ни от чего и ни от кого другого, да, именно так», — сказал Кокорин в интервью Bobsoccer.

Ранее СМИ сообщили, что главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий лично звонил Кокорину по поводу возможного трансфера в казанский клуб. Слуцкий опроверг эту информацию.

21 января «Сочи» объявил о переходе Кокорина на правах аренды до конца нынешнего сезона.

На следующий день генеральный директор петербуржцев Александр Медведев подтвердил трансфер, но сам «Зенит» не анонсировал уход игрока на своих ресурсах.

Нападающий так и не отправился на второй сбор с «Сочи». Вероятно, Кокорин продолжит сезон в «Зените-2», с которым сейчас проходит сборы в Турции. 0