«Интер» — «Фиорентина»: счет матча 2:1, обзор голов

В составе победителей отличились Антонио Кандрева и Николо Барелла.
За гостей забил Мартин Касерес.
В полуфинале «Интеру» предстоит сыграть с «Наполи».
Кубок Италии. 1/4 финала
«Интер» — «Фиорентина» — 2:1 (1:0)
Голы: Кандрева, 44 (1:0). Касерес, 60 (1:1). Барелла, 67 (2:1)«Интер»: Ханданович, Годин, Янг, Раноккиа, Бастони, Весино, Барелла, Санчес (Эриксен, 66), Кандрева (Моузес, 74), Лукаку (Эспозито, 88), Мартинес«Фиорентина»: Терраччано, Касерес, Чеккерини, Далберт, Лирола (Геззаль, 85), Миленкович, Бадель (Кутроне, 56), Бенасси, Пульгар, Кьеза (Соттиль, 80), ВлаховичПредупреждения: Касерес, 45. Бенасси, 65. Соттиль, 90