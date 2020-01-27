Кокорин не поехал на второй сбор «Сочи»

Нападающий «Зенита»не поехал с «Сочи» на второй сбор, стартующий в Турции.

Об этом рассказал агент и отчим игрока Кирилл Логинов.

«Нет, Александр не поедет на второй сбор "Сочи". Будет ли он тренироваться с "Зенитом-2"? Пока этого не произошло, у него выходные, и он готовится ехать на второй сбор команды.

Когда станет известно окончательное решение? Я сказал, что он не поехал с "Сочи". Этого достаточно», — приводит слова Логинова «Спорт День за Днем».

Ранее Кокорин отказался переходить в «Сочи» на правах аренды, хотя клубы ее согласовали. 0