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    Кокорин не поехал на второй сбор «Сочи»

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    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин не поехал с «Сочи» на второй сбор, стартующий в Турции.

    Александр Кокорин
    Александр Кокорин

    Об этом рассказал агент и отчим игрока Кирилл Логинов.

    «Нет, Александр не поедет на второй сбор "Сочи". Будет ли он тренироваться с "Зенитом-2"? Пока этого не произошло, у него выходные, и он готовится ехать на второй сбор команды.

    Когда станет известно окончательное решение? Я сказал, что он не поехал с "Сочи". Этого достаточно», — приводит слова Логинова «Спорт День за Днем».

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