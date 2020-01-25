«Айнтрахт» — «Лейпциг»: счет матча 2:0, обзор голов

Франкфуртскийодержал домашнюю победу над(2:0) в матче 19-го тура Бундеслиги.

Счет в матче на 48-й минуте открыл малийский защитник Альмами Туре, а на четвертой компенсированной минуте полузащитник Филип Костич снял все вопросы о победителе.

Это поражение стало первым для «Лейпцига» после беспроигрышной серии из девяти матчей. Клуб лидирует в турнирной таблице чемпионата Германии с 40 очками. «Айнтрахт» поднялся на 10-ю строчку с 24 очками.

В следующем туре 1 февраля «Лейпциг» сыграет с менхенгладбахской «Боруссией», а «Айнтрахт» встретится с «Фортуной».

В параллельном матче менхенгладбахская «Боруссия» одержала домашнюю победу на «Майнцем» со счетом 3:1.

Счет на 11-й минуте открыл шведский форвард гостей Робин Куайсон.

В составе победителей дублем отметился Алассан Плеи (24-я и 76-я минуты), еще один гол забил на 88-й минуте Флориан Нойхаус.

Подопечные Марко Розе поднялись на вторую строчку в турнирной таблице — 38 очков. «Майнц» расположился на 15-м месте с 18 очками.

В еще одном матче берлинский «Унион» дома обыграл «Аугсбург» благодаря голам Невена Суботича и Маркуса Ингвартсена. 0